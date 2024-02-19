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Япония запускает новую программу на 1,25 млрд евро для Украины: что она предусматривает

Япония запускает новую программу на 1,25 млрд евро для Украины: что она предусматривает

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 14:27  •  7087 просмотра

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Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине

Япония начинает новую программу на 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине, сообщил в понедельник Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН

Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки японских инвесторов в Украине. Соответствующие документы были подписаны во время конференции по экономическому развитию и восстановлению в Токио

- написал Шмыгаль в Telegram.

Шмыгаль лично поблагодарил министра экономики, торговли и промышленности Японии Кену Сайто за такую помощь во время встречи.

"Новая программа экспортно-кредитного агентства Японии NEXI будет состоять из двух частей. Это, в частности, гарантии для японских инвесторов, а также кредитная линия для экспорта японских товаров для реализации проектов восстановления Украины", - рассказал Премьер.

Кроме этого, чиновники обсудили дальнейшую либерализацию торговли между государствами. Шмыгаль предложил Сайто проработать вопрос обновления соглашения о защите инвестиций.

На встрече с министром финансов Японии Шуничи Сузуки речь шла, в частности, о продолжении бюджетной поддержки. Глава правительства выразил благодарность за намерение выделить в этом году 4,5 млрд долларов финансовой помощи.

Шмыгаль и Сузуки также приветствовали подписание конвенции об избежании двойного налогообложения, что в свою очередь упростит работу для украинского и японского бизнеса.

На полях конференции по экономическому развитию и восстановлению состоялось и общение Премьер-министр Украины с министром иностранных дел Японии Йоко Камикава. На повестке дня, в частности, был вопрос конфискации замороженных российских активов.

"Наша общая задача - привлечь россию к ответственности и заставить платить", - подчеркнул Шмыгаль. Он отметил необходимость включения рф в черный список FATF, а также принять меры для избежания признания псевдовыборов на оккупированных россией украинских территориях.

"Благодарны Японии за поддержку Формулы мира Президента Украины и создание специального трибунала по привлечению к ответственности руководства россии", - подытожил глава украинского правительства.

Украина и Япония подписали более 50 соглашений о сотрудничестве - Шмыгаль19 февраля 2024, 08:01 • 22347 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Японія запускає нову програму на 1,25 млрд євро для України: що вона передбачає
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