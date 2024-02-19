Японии предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов

Япония предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долл, включая объявленный и реализованный объем. Это, в частности, грант на сумму 4,7 млрд долл., который Киев получит до конца этого месяца. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совместного выступления с премьер-министром Японии Фумио Кишидой, передает УНН.

Премьер-министр Фумио Кишида заявил, что позиция Японии в поддержку Украины остается непоколебимой. Во время нашей встречи он сообщил, что Япония предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долларов, включая объявленный и реализованный объем. Это, в частности, грант на сумму 4,7 млрд долларов, который получим до конца этого месяца. - написал Шмыгаль.

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