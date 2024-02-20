Япония должна стать одним из лидеров экономического восстановления и восстановления Украины - Шмыгаль
Киев • УНН
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Япония должна стать одним из лидеров в восстановлении и реконструкции экономики Украины после визита в Токио, где было подписано 56 документов, в том числе об избежании двойного налогообложения, японские инвестиции, кредиты для поддержки украинского бизнеса и инфраструктурных проектов.
Япония должна стать одним из лидеров экономического восстановления и восстановления нашей страны. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференция для СМИ 20 февраля по итогам визита в Токио. Передает Правительственный портал, пишет УНН.
Украинская делегация в Японии имела чрезвычайно насыщенную интенсивную программу визита. Ключевым событием стала Конференция по экономическому развитию и восстановлению. В ней приняли участие представители деловых кругов обеих наших стран, чиновники, представители общин и регионов,
Детали
Отмечается, что во время конференции было подписано 56 документов различного уровня. В частности, заключено межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения.
В частности, достигнута договоренность о предоставлении Украине гранта для реализации Программы экстренного восстановления от Японского агентства международного сотрудничества JICA. Средства, по словам Премьер-министра, пойдут на восстановление энергетики, в транспортную отрасль, для гуманитарного разминирования.
Кроме того, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заключило ряд документов с японскими компаниями, производящими сельскохозяйственную технику.
Японское агентство возрождения городов поможет в восстановлении разрушенных врагом населенных пунктов. Речь идет о широком спектре технического сотрудничества. Японское агентство водного хозяйства будет способствовать восстановлению разрушенных Россией дамб. Здесь Япония имеет огромный опыт, который мы будем изучать и перенимать,
Среди прочего, компания ИНИ CORPORATION поможет построить стратегически важный мост через Дунай и мост через Днестровский лиман. А с Японской организацией внешней торговли (JETRO) подписан Меморандум о взаимопонимании для содействия украинским производителям в выходе на японский рынок.
Японское государственное экспортно-кредитное агентство NEXI откроет кредитные линии для инвестиций и экспорта в Украину. В частности, Япония выделит 1,25 млрд евро для поддержки японских инвестиций в Украину. Это даст кумулятивный эффект,
Также Японский банк международного сотрудничества (JBIC) предоставит 150 млн долларов кредита для поддержки проектов восстановления со стороны украинского бизнеса через Черноморский банк торговли и развития.
Денис Шмыгаль поблагодарил японское Правительство, бизнес и всех, кто был приобщен к диалогу: "Знаем, что Япония всегда рядом, что японский народ верит в нашу победу и помогает ее приблизить".
Напомним
Япония предоставит Украине помощи на 12,1 млрд долл., включая объявленный и реализованный объем. Это, в частности, грант на сумму 4,7 млрд долл., который Киев получит до конца этого месяца.
Япония должна стать одним из лидеров экономического восстановления и восстановления Украины - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Япония должна стать одним из лидеров в восстановлении и реконструкции экономики Украины после визита в Токио, где было подписано 56 документов, в том числе об избежании двойного налогообложения, японские инвестиции, кредиты для поддержки украинского бизнеса и инфраструктурных проектов.
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