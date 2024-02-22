Япония поможет модернизировать энергетическую систему Украины - Минэнерго
Киев • УНН
Украина модернизирует свою энергетическую систему с помощью Японии, внедряя самые современные технологии на газокомпрессорных станциях и мобильных газовых турбинах.
Япония поможет Украине в сфере модернизации энергосистемы благодаря использованию самых современных технологий. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, пишет УНН.
Детали
При координации Министерства энергетики Оператор газотранспортной системы Украины подписал Меморандумы о взаимопонимании с японскими производителями энергетического оборудования - компаниями Sumitomo Corporation и Kawasaki Heavy Industries
В частности, первый документ - трехсторонний Меморандум между ОГТСУ, Sumitomo Corporation и Kawasaki Heavy Industries предусматривает модернизацию газовых компрессорных станций.
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Второй - двусторонний Меморандум о взаимопонимании с Sumitomo Corporation предусматривает сотрудничество во внедрении мобильных газовых турбин с использованием самых современных технологий для усиления устойчивости и гибкости энергосистемы Украины.
Компании уже в этом году начнут необходимые исследования, подготовку технико-экономического обоснования для скорейшей реализации проектов.
Дополнение
Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил Японию за системную поддержку в восстановлении энергетического сектора Украины. По его словам, Украина уже получила от японских партнеров автотрансформаторы, газовые турбины, защитные сооружения.
Также Япония является нашим партнером в реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского, важными составляющими которой являются пункты энергетической безопасности, а также радиационной и ядерной. Искренне благодарны за устойчивую позицию и поддержку
Генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа отметил, что экспертиза и технологии всемирно известных производителей помогут усилить украинскую газовую отрасль.
Напомним
Украина планирует провести стресс-тест своей газотранспортной системы в 2024 году, чтобы проверить ее способность работать в условиях военного времени без транзита российского газа.
Япония поможет модернизировать энергетическую систему Украины - Минэнерго
Украина модернизирует свою энергетическую систему с помощью Японии, внедряя самые современные технологии на газокомпрессорных станциях и мобильных газовых турбинах.
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