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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Япония поможет модернизировать энергетическую систему Украины - Минэнерго

Япония поможет модернизировать энергетическую систему Украины - Минэнерго

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 17:10  •  10290 просмотра

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Украина модернизирует свою энергетическую систему с помощью Японии, внедряя самые современные технологии на газокомпрессорных станциях и мобильных газовых турбинах.

Япония поможет Украине в сфере модернизации энергосистемы благодаря использованию самых современных технологий. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, пишет УНН.

Детали 

При координации Министерства энергетики Оператор газотранспортной системы Украины подписал Меморандумы о взаимопонимании с японскими производителями энергетического оборудования - компаниями Sumitomo Corporation и Kawasaki Heavy Industries

- резюмировали в Минэнерго. 

В частности, первый документ - трехсторонний Меморандум между ОГТСУ, Sumitomo Corporation и Kawasaki Heavy Industries предусматривает модернизацию газовых компрессорных станций. 

Япония должна стать одним из лидеров экономического восстановления и восстановления Украины - Шмыгаль20 февраля 2024, 07:34 • 29336 просмотров

Второй - двусторонний Меморандум о взаимопонимании с Sumitomo Corporation предусматривает сотрудничество во внедрении мобильных газовых турбин с использованием самых современных технологий для усиления устойчивости и гибкости энергосистемы Украины.

Компании уже в этом году начнут необходимые исследования, подготовку технико-экономического обоснования для скорейшей реализации проектов. 

Дополнение

Министр энергетики Украины Герман Галущенко поблагодарил Японию за системную поддержку в восстановлении энергетического сектора Украины. По его словам, Украина уже получила от японских партнеров автотрансформаторы, газовые турбины, защитные сооружения. 

Также Япония является нашим партнером в реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского, важными составляющими которой являются пункты энергетической безопасности, а также радиационной и ядерной. Искренне благодарны за устойчивую позицию и поддержку

- подчеркнул Галущенко.

Генеральный директор ОГТСУ Дмитрий Липпа отметил, что экспертиза и технологии всемирно известных производителей помогут усилить украинскую газовую отрасль.

Напомним

Украина планирует провести стресс-тест своей газотранспортной системы в 2024 году, чтобы проверить ее способность работать в условиях военного времени без транзита российского газа.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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Японія допоможе модернізувати енергетичну систему України - Міненерго
Japan will help modernize Ukraine's energy system - Ministry of Energy
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Япония поможет модернизировать энергетическую систему Украины - Минэнерго

Украина модернизирует свою энергетическую систему с помощью Японии, внедряя самые современные технологии на газокомпрессорных станциях и мобильных газовых турбинах.

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