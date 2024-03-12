Премьер-министр Швеции: Европа должна убедить США сосредоточиться на войне россии против Украины

Европе нужно убедить Соединенные Штаты Америки сохранить свое внимание на войне рф против Украины. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью POLITICO, передает УНН.

Европа должна выполнить домашнее задание. Одно из них очевидно... европейским странам НАТО нужно построить достаточно мощную оборону, а не только надеяться, что США будут поставщиком мощной обороны и платить за крепкую оборону. - сказал Кристерссон.

Детали

Кристерссон отметил необходимость, чтобы Европа сделала свой вклад для того, чтобы убедить США сосредоточиться на войне России против Украины. Премьер Швеции также добавил, что ЕС также должен объединиться, когда речь идет о поддержке Украины, чтобы убедить Вашингтон усилить свою поддержку.

Еще одним ключевым вопросом сегодняшнего дня, по мнению Кристерссона, является работа с США над их основной стратегической проблемой: Китаем.

Другая часть этого урока заключается в том, чтобы обратить внимание также на законные интересы Америки в отношении безопасности в других частях мира. Если мы хотим, чтобы США были преданы Европе, нам нужно осознать, что у США есть и другие проблемы. ... Я считаю, что европейским странам нужно больше узнать и понять ситуацию с безопасностью в Тихом океане, понять, что происходит в Китае, какие угрозы Китай создает для других азиатских стран" - сказал премьер Швеции.

Кристерссон отметил, что Европе необходимо уменьшить свою зависимость от Китая в стратегических секторах, чтобы лучше согласовываться с американским подходом. "Вам нужен очень широкий взгляд на безопасность. Военные вещи - это одно, но у нас также есть проблемы с безопасностью с точки зрения зависимостей - зависимости от торговли, зависимости от сырья - вещей, к которым, я думаю, США были более бдительными",-сказал Кристерссон.

Он также отметил, что чем больше демократии во всем мире могут объединиться и сотрудничать, а иногда также бросить вызов китайским способам ведения дел, тем лучше.

Шведский лидер поднял и тему предложения Папы Франциска о том, что Украина должна иметь смелость поднять "белый флаг", и отметил опасность таких тезисов.

Очень опасно... не видеть разницы между капитуляцией и миром. Мир требует гораздо больше, чем просто капитуляция. - сказал Кристерссон.

Дополнительно

В разговоре с POLITICO Кристерссон пообещал полную поддержку балтийских стран как союзников. Базирование войск в Балтийском регионе, которому постоянно угрожает кремль, было бы "очень естественным" потенциальным вариантом, добавил он

Относительно планов Швеции относительно того, как она будет делать в НАТО, Кристерссон сказал, что его стране сначала нужно обсудить это с альянсом. Однако он не исключает отправку шведских войск в страны Балтии, которые входят в НАТО, присоединившись к существующим многонациональным бригадам передового присутствия. "Мы отметили несколько вещей как потенциальные, очень естественные [с] странами Балтии, как в отношении воздушного контроля, так и в отношении других задач", - сказал он, подчеркивая подводный потенциал Швеции в Балтийском море, решающей зоне деятельности для российский флот вокруг Калининграда.

Он также подчеркнул сильную оборонную промышленность Швеции как роль страны в подготовке безопасности альянса. "Мы привозим военно-промышленную базу", - сказал Кристерссон. "Это ... интегрировано с нашими собственными возможностями, но я считаю, что эта база, эта технологическая база, является полезным для других союзников".