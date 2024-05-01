Южная Корея обсуждает присоединение к части оборонного пакта AUKUS с США, Британией и Австралией

Южная Корея провела переговоры о присоединении к части оборонного соглашения AUKUS между США, Великобританией и Австралией, заявил в среду министр обороны страны Шин Вон Сик, всего через несколько недель после того, как было заявлено, что рассмотрят возможность включения в пакт Японии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

AUKUS, созданный в 2021 году, является двухэтапным пактом безопасности для противодействия растущей мощи Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Хотя первый этап передачи Австралии технологий атомных подводных лодок ограничен основной тройкой участников, они подняли вопрос о возможности присоединения других стран ко второму этапу, или «Pillar 2», направленному на обмен другими военными технологиями.

Южная Корея могла бы внести свой вклад в этот второй этап своим оборонным, научным и технологическим потенциалом, заявил Шин на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел и обороны Австралии и Южной Кореи в Мельбурне.

Во время сегодняшней встречи мы также обсудили возможность партнерства с AUKUS Pillar 2. Мы поддерживаем деятельность AUKUS Pillar 2 и приветствуем, что члены рассматривают Корею как партнера AUKUS Pillar 2 - сказал Шин.

Южная Корея, имеющая тесные связи с США и ведущей мировой оборонной промышленностью, уже давно рассматривается как потенциальный партнер по второму компоненту наряду с Канадой, Новой Зеландией и Японией, пишет издание.

"Корея - страна с впечатляющими технологиями, и у нас есть общие ценности. По мере развития AUKUS Pillar 2 в будущем будут открываться возможности, и мы видим, как это проявляется в отношении Японии также", - заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес.

Дополнение

Меньше месяца назад партнеры по AUKUS объявили, что рассматривают возможность сотрудничества с Японией над конкретными оборонными проектами второго компонента и проведут переговоры о ее участии в этом году.

Новая Зеландия обсуждает присоединение к расширенной группировке AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США

Китай, ярый критик пакта, заявил в апреле, что добавление новых членов дестабилизирует регион.

Расширение пакта сталкивается с препятствиями из-за строгих ограничений США на обмен технологиями, которые, как опасаются Канберра и Лондон, могут затормозить соглашение для всех, если новые участники будут добавлены слишком быстро.

Госдепартамент США во вторник обнародовал план по смягчению этих ограничений и упрощению передачи военного снаряжения и чувствительных технологий в Великобританию и Австралию.