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Південна Корея обговорює приєднання до частини оборонної угоди AUKUS із США, Британією та Австралією

Південна Корея обговорює приєднання до частини оборонної угоди AUKUS із США, Британією та Австралією

Київ • УНН

 • 18354 перегляди

Південна Корея провела переговори про приєднання до другого етапу оборонного пакту AUKUS, спрямованого на обмін військовими технологіями, з можливістю надання своїх оборонних, наукових і технологічних можливостей.

Південна Корея провела переговори про приєднання до частини оборонної угоди AUKUS між США, Великою Британією та Австралією, заявив у середу міністр оборони країни Шин Вон Сік, всього через кілька тижнів після того, як було заявлено, що розглянуть можливість включення у пакт Японії, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

AUKUS, створений у 2021 році, є двоетапним пактом безпеки для протидії зростаючій міці Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Хоча перший етап передачі Австралії технологій атомних підводних човнів обмежений основною трійкою учасників, вони порушили питання можливості приєднання інших країн до другого етапу, або "Pillar 2", спрямований на обмін іншими військовими технологіями.

Південна Корея могла б зробити свій внесок у цей другий етап своїм оборонним, науковим та технологічним потенціалом, заявив Шин на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ та оборони Австралії та Південної Кореї у Мельбурні.

Під час сьогоднішньої зустрічі ми також обговорили можливість партнерства з AUKUS Pillar 2. Ми підтримуємо діяльність AUKUS Pillar 2 та вітаємо, що члени розглядають Корею як партнера AUKUS Pillar 2

- сказав Шин.

Південна Корея, що має тісні зв'язки зі США та провідною світовою оборонною промисловістю, вже давно розглядається як потенційний партнер по другому компоненту поряд з Канадою, Новою Зеландією та Японією, пише видання.

"Корея - країна з вражаючими технологіями, і у нас є спільні цінності. У міру розвитку AUKUS Pillar 2 у майбутньому будуть відкриватися можливості, і ми бачимо, як це проявляється щодо Японії також", - заявив міністр оборони Австралії Річард Марлес.

Доповнення

Менше місяця тому партнери по AUKUS оголосили, що розглядають можливість співпраці з Японією над конкретними оборонними проектами другого компонента та проведуть переговори щодо її участі цього року.

Нова Зеландія обговорює приєднання до розширеного угруповання AUKUS у складі Австралії, Великої Британії і США31.01.24, 14:20 • 23116 переглядiв

Китай, затятий критик пакту, заявив у квітні, що додавання нових членів дестабілізує регіон.

Розширення пакту стикається з перешкодами через суворі обмеження США на обмін технологіями, які, як побоюються Канберра та Лондон, можуть загальмувати угоду для всіх, якщо нові учасники будуть додані надто швидко.

Держдепартамент США у вівторок оприлюднив план щодо пом'якшення цих обмежень та спрощення передачі військового спорядження та чутливих технологій до Великої Британії та Австралії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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