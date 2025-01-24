Британия заключила с Rolls Royce контракт на строительство атомной подводной лодки стоимостью 11 миллиардов долларов

Великобритания заключила с Rolls Royce контракт на строительство атомной подводной лодки стоимостью 9 миллиардов фунтов стерлингов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg.

Детали

По информации издания, Великобритания заключила контракт на сумму 9 миллиардов фунтов стерлингов (11 миллиардов долларов США) с компанией Rolls Royce на проектирование и производство ядерных реакторов для обеспечения энергией подводного флота страны.

В рамках соглашения Rolls-Royce Submarines Ltd. также будет предоставлять услуги поддержки ядерных реакторов для подводных лодок - говорится в заявлении Министерства обороны.

Отмечается, что восьмилетний контракт под названием "Unity" создаст более 1000 рабочих мест, а также поможет сохранить 4000, говорится в нем.

Как пишет Bloomberg, этим контрактом лейбористское правительство премьер-министра Кира Стармера стремится подчеркнуть свою приверженность ядерному сдерживанию страны.

Лейбористская партия, которая под давлением своих политических оппонентов, требующих увеличить расходы на оборону до 2,5% от валового внутреннего продукта с нынешних 2,3%, стремится укрепить свои позиции в правительстве в сфере безопасности, пообещав во время прошлогодней предвыборной кампании, что приверженность британскому ядерному сдерживанию "абсолютна" - говорится в заметке Bloomberg.

Контракт является стимулом для Rolls Royce, которая в 2023 году объявила о планах почти удвоить размер своего завода по производству подводных лодок в Дерби, чтобы нарастить производство для удовлетворения высокого спроса со стороны Королевского флота и оборонного партнерства AUKUS между Великобританией, США и Австралией. Компания должна объявить о сделке на заводе в Дерби в пятницу, 24 января.

Этот долгосрочный контракт позволяет нам инвестировать в необходимые навыки, оборудование и объекты, чтобы внести свой вклад в защиту интересов Великобритании внутри страны и за рубежом - заявил президент Rolls-Royce Submarines Стив Карлье в заявлении Министерства обороны.

"Накануне выборов 4 июля лейбористы обнародовали то, что они назвали "тройным замком" - обязательством по ядерному сдерживанию Великобритании, в попытке показать, что Стармер полностью порвал со своим предшественником Джереми Корбином, давним противником ядерного оружия, который как лидер партии был в лучшем случае неоднозначен в своей поддержке арсенала Великобритании. Стармер, наоборот, пообещал поддерживать сдерживание на море "24 часа в сутки, 365 дней в году", поставлять все необходимые будущие обновления вооружения и построить четыре новые атомные подводные лодки" - резюмировали в Bloomberg.

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