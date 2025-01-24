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Британія уклала з Rolls Royce контракт на будівництво атомного підводного човна вартістю 11 мільярдів доларів

Британія уклала з Rolls Royce контракт на будівництво атомного підводного човна вартістю 11 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 51997 перегляди

Британія уклала контракт з Rolls Royce на проєктування та виробництво ядерних реакторів для підводного флоту. Восьмирічна угода "Unity" створить понад 1000 нових робочих місць та збереже 4000 існуючих.

Велика Британія уклала з Rolls Royce контракт на будівництво атомного підводного човна вартістю 9 мільярдів фунтів стерлінгів. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання Bloomberg.

Деталі

За інформацією видання, Великобританія уклала контракт на суму 9 мільярдів фунтів стерлінгів (11 мільярдів доларів США) з компанією Rolls Royce на проєктування та виробництво ядерних реакторів для забезпечення енергією підводного флоту країни.

У рамках угоди Rolls-Royce Submarines Ltd. також надаватиме послуги підтримки ядерних реакторів для підводних човнів

- йдеться у заяві Міністерства оборони.

Зазначається, що восьмирічний контракт під назвою "Unity" створить понад 1000 робочих місць, а також допоможе зберегти 4000, йдеться в ньому.

Як пише Bloomberg, цим контрактом лейбористський уряд прем'єр-міністра Кіра Стармера прагне наголосити на своїй прихильності до ядерного стримування країни.

Лейбористська партія, яка під тиском своїх політичних опонентів, які вимагають збільшити витрати на оборону до 2,5% від валового внутрішнього продукту з нинішніх 2,3%, прагне зміцнити свої позиції в уряді у сфері безпеки, пообіцявши під час минулорічної передвиборчої кампанії, прихильність до британського ядерного стримування "абсолютна"

- йдеться у дописі Bloomberg.

Контракт є стимулом для Rolls Royce, яка у 2023 році оголосила про плани майже подвоїти розмір свого заводу з виробництва підводних човнів у Дербі, щоб наростити виробництво для задоволення високого попиту з боку Королівського флоту та оборонного партнерства AUKUS між Великобританією, США та Австралією. Компанія має оголосити про угоду на заводі в Дербі у п'ятницю, 24 січня.

Цей довгостроковий контракт дозволяє нам інвестувати в необхідні навички, обладнання та об'єкти, щоб зробити свій внесок у захист інтересів Великобританії всередині країни та за кордоном

- заявив президент Rolls-Royce Submarines Стів Карльє у заяві Міністерства оборони.

"Напередодні виборів 4 липня лейбористи оприлюднили те, що вони назвали "потрійним замком"- зобов'язанням щодо ядерного стримування Великобританії, у спробі показати, що Стармер повністю порвав зі своїм попередником Джеремі Корбіном, давнім противником ядерної зброї, який як лідер партії був у найкращому разі неоднозначний. у своїй підтримці арсеналу Великої Британії. Стармер, навпаки, пообіцяв підтримувати стримування на морі "24 години на добу, 365 днів на рік", постачати всі необхідні майбутні оновлення озброєння та побудувати чотири нові атомні підводні човни" - резюмували в Bloomberg.

Rheinmetall у Британії вироблятиме стволи для танків і гармат в межах нової оборонної угоди23.10.24, 03:38 • 20128 переглядiв

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