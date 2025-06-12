Администрация Трампа хочет пересмотреть участие США в важном соглашении по подводным лодкам

Пентагон начал пересмотр участия Соединенных Штатов в масштабном и историческом партнерстве между Вашингтоном, Великобританией и Австралией, направленном на сдерживание растущего влияния Китая. В рамках этого партнерства Австралия получила возможность создавать собственные атомные подводные лодки, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Соглашение, которое подтверждалось каждый год, предусматривает совместную разработку гиперзвукового оружия и атомных подводных лодок. Это уникальное и крайне важное партнерство в области безопасности, которое может укрепить морское преимущество союзников в Тихом океане и обеспечить создание новейшего вооружения.

Это возможность для Министерства обороны убедиться, что усилия соответствуют приоритетам администрации Трампа - отметил один из должностных лиц.

Источники не уточнили, каким образом администрация Дональда Трампа может изменить масштабный пакет сотрудничества или когда именно будет принято решение. Стоит отметить, что соглашение имеет широкую поддержку среди американских законодателей и госсекретаря Марко Рубио.

Министр обороны Ричард Марлес преуменьшил риск пересмотра администрацией Трампа программы AUKUS, как и бывший премьер-министр Скотт Моррисон, архитектор соглашения. Оба заявили, что в Вашингтоне все еще существует сильная поддержка трехстороннего соглашения.

Марлес сказал, что "естественно", что Соединенные Штаты рассмотрят проект. Он добавил, что австралийское правительство знало о пересмотре соглашения в течение недель и было в курсе процесса. Моррисон добавил, что пересмотр является ведомственным процессом, а не политическим решением. Его не следует "преувеличенно толковать", но Австралия должна "обосновать свою позицию", чтобы соглашение выжило.

Справочно

AUKUS - английская аббревиатура Австралии, Великобритании и США. Это трехсторонний оборонный пакт в рамках которого военно-морской флот Австралии впервые получил возможность строить атомные подводные лодки. Соглашение охватывает такие ключевые области как искусственный интеллект, кибервойна, потенциал подводного флота и потенциал удара на дальние расстояния. Она также включает ядерный компонент.

Дополнение

Американские чиновники выразили сомнения относительно передачи Украине танков M1A1 Abrams со складов Австралии. Есть опасения, что украинцам будет трудно их обслуживать, ведь это война дронов.