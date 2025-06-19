Холодная война возвращается: ядерные державы усиливают свои арсеналы - SIPRI

Современный мир практически вернулся к временам "окончания холодной войны", поскольку все девять ядерных держав укрепили свои арсеналы в 2025 году. Об этом свидетельствует ежегодный отчет Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), пишет УНН.

Детали

Эпоха ядерного разоружения, похоже, подошла к концу. На фоне глобальной напряженности и региональных конфликтов количество ядерного оружия за последние 12 месяцев, по мнению исследователей, увеличилось.

На сегодняшний день мировой запас ядерного оружия оценивается в 9614 боеголовок, что на 0,3% больше по сравнению с 2024 годом. Общее их количество составляет 12241, включая снятые с вооружения единицы.

К концу 2024 года ядерное разоружение более труднодостижимо, чем когда-либо после окончания холодной войны, особенно учитывая, что стратегический диалог между россией и США фактически прекратился – отмечает SIPRI.

Китай стремится догнать россию и США

Ядерная программа Китая развивается быстрее, чем у любой другой страны. Это достигается благодаря "значительным усилиям по модернизации и расширению", следует из доклада.

На сегодняшний день Пекин строит новые шахты для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на трех крупных месторождениях на севере страны и даже в горных районах на востоке.

С 2023 года арсенал Китая пополняется на 100 ядерных бомб в год, достигнув к 2025 году общего количества в шестьсот и утвердив статус третьей ядерной державы. Интересно, что подавляющее большинство китайских боеголовок хранится отдельно от пусковых установок.

К концу десятилетия КНР (ныне вторая в мире по объему военных расходов после США) может получить столько же межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сколько россия или США, хотя ее запасы, как ожидается, все еще будут меньше, чем у первых двух.

Напряженности в диалоге между Китаем и США по ядерному оружию добавляет американская поддержка Тайваня, а также экономические санкции против Китая.

США и россия обещали сократить ядерные вооружения к 2026 году

Сейчас США и россия по-прежнему располагают почти 90% мировых ядерных вооружений.

"Оба государства осуществляют крупные программы модернизации, которые в будущем могут увеличить размер и разнообразие их арсеналов", – отмечают эксперты SIPRI.

Если не будет достигнуто новое соглашение об ограничении их запасов, количество размещенных на стратегических ракетах боеголовок возрастет после окончания срока действия заключенного в 2010 году двустороннего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) в феврале 2026 года.

По мнению аналитиков SIPRI, российские усилия по модернизации ядерного оружия пережили сложный момент, поскольку при создании новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" возникла задержка. Кроме того, модернизация других систем идет медленнее, чем ожидалось.

В США, наоборот, власти испытывают давление со стороны сторонников ядерного оружия, которые требуют не отставать от новых разработок Китая. Здесь наращивание потенциала возможно за счет возобновления работы пустующих пусковых установок, увеличения количества нестратегического ядерного оружия и установки большего числа боеголовок на существующие установки.

Франция и Великобритания будут наращивать флот атомных подводных лодок

Среди европейских стран Франция имеет крупнейший ядерный арсенал, насчитывающий 290 единиц оружия, почти все они боеспособны.

В 2024 году Париж продолжит программу разработки ядерных ракет третьего поколения, запускаемых с подводных лодок, а также новой крылатой ракеты воздушного базирования.

Как и Франция, Великобритания взяла на себя обязательство расширить морской ядерный флот, построив четыре новые атомные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту.

Полагают, что в прошлом году страна не увеличила свой арсенал, который ныне составляет 225 ядерных единиц. Несколько недель назад правительство объявило о новых инвестициях в строительство 12 новых атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS. Власти объяснили, что это "ответ на быстро растущие угрозы".

Дополнение

Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, а также глава дипломатии ЕС проведут переговоры с Ираном в Женеве. Основная цель – гарантии использования ядерной программы исключительно в гражданских целях.