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Європейські дипломати проведуть в Женеві переговори з Іраном щодо ядерної програми - Reuters

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії, а також голова дипломатії ЄС проведуть переговори з Іраном у Женеві. Основна мета – гарантії використання ядерної програми виключно в цивільних цілях.

Європейські дипломати проведуть в Женеві переговори з Іраном щодо ядерної програми - Reuters

У п’ятницю, 20 червня, в Женеві відбудуться переговори щодо ядерної програми Ірану між міністрами закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та міністром закордонних справ Ірану. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на німецьке дипломатичне джерело, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що спочатку міністри зустрінуться з головним дипломатом Європейського Союзу Каєю Каллас у німецькому консульстві в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану.

За словами джерела, цей план погоджено зі Сполученими Штатами. Мета переговорів полягає в тому, щоб переконати іранську сторону гарантувати, що вона використовуватиме свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.

Як пише Reuters, після переговорів відбудеться структурований діалог на експертному рівні.

Нагадаємо

Лідери країн G7 опублікували заяву, в якій наголосили, що Іран не повинен володіти ядерною зброєю. Вони також підтвердили право Ізраїлю на самозахист.

Адміністрація Трампа обговорює можливість зустрічі з Іраном цього тижня. Мета перемовин - ядерна угода та припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Трамп розглядає можливість ударів США по ядерних об'єктах Ірану, зокрема у Фордо - Axios17.06.25, 20:04 • 3920 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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