Європейські дипломати проведуть в Женеві переговори з Іраном щодо ядерної програми - Reuters
Київ • УНН
Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії, а також голова дипломатії ЄС проведуть переговори з Іраном у Женеві. Основна мета – гарантії використання ядерної програми виключно в цивільних цілях.
У п’ятницю, 20 червня, в Женеві відбудуться переговори щодо ядерної програми Ірану між міністрами закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас та міністром закордонних справ Ірану. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на німецьке дипломатичне джерело, передає УНН.
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Зазначається, що спочатку міністри зустрінуться з головним дипломатом Європейського Союзу Каєю Каллас у німецькому консульстві в Женеві, а потім проведуть спільну зустріч з міністром закордонних справ Ірану.
За словами джерела, цей план погоджено зі Сполученими Штатами. Мета переговорів полягає в тому, щоб переконати іранську сторону гарантувати, що вона використовуватиме свою ядерну програму виключно в цивільних цілях.
Як пише Reuters, після переговорів відбудеться структурований діалог на експертному рівні.
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