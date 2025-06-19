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Европейские дипломаты проведут в Женеве переговоры с Ираном по ядерной программе - Reuters

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, а также глава дипломатии ЕС проведут переговоры с Ираном в Женеве. Основная цель – гарантии использования ядерной программы исключительно в гражданских целях.

Европейские дипломаты проведут в Женеве переговоры с Ираном по ядерной программе - Reuters

В пятницу, 20 июня, в Женеве пройдут переговоры по ядерной программе Ирана между министрами иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, главным дипломатом ЕС Каей Каллас и министром иностранных дел Ирана. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на немецкий дипломатический источник, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сначала министры встретятся с главным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас в немецком консульстве в Женеве, а затем проведут совместную встречу с министром иностранных дел Ирана.

По словам источника, этот план согласован с Соединенными Штатами. Цель переговоров заключается в том, чтобы убедить иранскую сторону гарантировать, что она будет использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях.

Как пишет Reuters, после переговоров состоится структурированный диалог на экспертном уровне.

Напомним

Лидеры стран G7 опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Они также подтвердили право Израиля на самозащиту.

Администрация Трампа обсуждает возможность встречи с Ираном на этой неделе. Цель переговоров - ядерная сделка и прекращение огня между Ираном и Израилем.

Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана, в частности в Фордо – Axios17.06.25, 20:04 • 3916 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Израиль
Женева
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Франция
Великобритания
Германия
Соединённые Штаты
Иран
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