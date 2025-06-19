Европейские дипломаты проведут в Женеве переговоры с Ираном по ядерной программе - Reuters
Киев • УНН
Министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании, а также глава дипломатии ЕС проведут переговоры с Ираном в Женеве. Основная цель – гарантии использования ядерной программы исключительно в гражданских целях.
В пятницу, 20 июня, в Женеве пройдут переговоры по ядерной программе Ирана между министрами иностранных дел Германии, Франции, Великобритании, главным дипломатом ЕС Каей Каллас и министром иностранных дел Ирана. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на немецкий дипломатический источник, передает УНН.
Детали
Отмечается, что сначала министры встретятся с главным дипломатом Европейского Союза Каей Каллас в немецком консульстве в Женеве, а затем проведут совместную встречу с министром иностранных дел Ирана.
По словам источника, этот план согласован с Соединенными Штатами. Цель переговоров заключается в том, чтобы убедить иранскую сторону гарантировать, что она будет использовать свою ядерную программу исключительно в гражданских целях.
Как пишет Reuters, после переговоров состоится структурированный диалог на экспертном уровне.
Напомним
Лидеры стран G7 опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Они также подтвердили право Израиля на самозащиту.
Администрация Трампа обсуждает возможность встречи с Ираном на этой неделе. Цель переговоров - ядерная сделка и прекращение огня между Ираном и Израилем.
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