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Команда Трампа пропонує Ірану провести переговори цього тижня щодо ядерної угоди

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

Адміністрація Трампа обговорює можливість зустрічі з Іраном цього тижня. Мета перемовин - ядерна угода та припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Команда Трампа пропонує Ірану провести переговори цього тижня щодо ядерної угоди

Білий дім обговорює з Іраном можливість зустрічі цього тижня щодо ядерної угоди та припинення вогню, повідомляють чотири джерела, обізнані з цим питанням передає Axios, пише УНН.

Деталі

Адміністрація Трампа обговорила пропозицію щодо зустрічі з Іраном у понеділок

- повідомили джерела.

Ми розмовляємо телефоном, але краще поговорити особисто

– сказав Трамп на саміті G7.

Президент США висловив сподівання, що Іран погодиться укласти угоду.

Я думаю, що угоду буде підписано. Я вважаю, що Іран нерозумно вчинив, не підписуючи її

– сказав він.

Зустріч, як зазначає видання, є "вирішальним моментом у питанні про те, чи вступлять США у війну, щоб військово ліквідувати ядерну програму Ірану".

Зустріч з іранцями цього тижня розглядається

- підтвердив американський посадовець.

Трамп розглядає масивні руйнування бункерів, необхідні для знищення підземного збагачувального заводу Ірану у Фордоу (який є у США, а не у Ізраїлю), як ключовий важіль впливу, щоб змусити Іран укласти угоду - заявив високопоставлений чиновник США.

Описуючи рішення щодо знищення бункерів як "переломний момент", посадовець сказав, що Трамп "мислить категоріями угод та важелів впливу. І це і є важіль впливу".

Вони справді хочуть говорити. Але ми не знаємо, чи поставили їх на коліна до кінця, щоб вони усвідомили, що для того, щоб мати країну, їм потрібно говорити? І якщо припустити, що вони цього досягнуть, чи є якийсь рівень збагачення, який ви б їм дозволили?

- додав посадовець.

Доповнення

Трамп поки що відмовився від прямої участі в атаках Ізраїлю на Іран, але він чітко дав зрозуміти, що Ірану необхідно запобігти отриманню ядерної зброї тим чи іншим чином. Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підштовхує Трампа до участі у війні та бомбардування Фордоу.

Водночас американський лідер продовжує наполягати на своїй впевненості в можливості укласти угоду, особливо враховуючи слабку переговорну позицію Ірану.

У понеділок увечері Трамп виклав пост, в якому закликав іранських цивільних осіб негайно евакуюватися з Тегерана. Невдовзі після цього Трамп перервав свою поїздку на саміт G7 у Канаді, щоб повернутися до Вашингтона.

Ці два кроки призвели до появи повідомлень в ізраїльській пресі та соціальних мережах про те, що США вступили у війну. Речник Білого дому Алекс Пфайффер спростував ці повідомлення.

Американські війська зберігають оборонну позицію, і це не змінилося. Ми захищатимемо американські інтереси

– написав він на X.

Міністр оборони Піт Хегсет повторив це твердження в інтерв'ю Fox News і наголосив, що Трамп все ще прагне угоди.

Президент Трамп сподівається, що буде мир

– сказав він.

Під час саміту Трамп обговорив з іншими лідерами необхідність припинення вогню між Іраном та Ізраїлем, повідомив журналістам президент Франції Макрон.

Американці зробили пропозицію зустрітися з іранцями. Побачимо, що буде

– сказав він.

Трамп: миру не буде, якщо в Ірану є ядерна зброя15.06.25, 02:50 • 4844 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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