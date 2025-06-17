Команда Трампа предлагает Ирану провести переговоры на этой неделе по ядерному соглашению

Белый дом обсуждает с Ираном возможность встречи на этой неделе по поводу ядерного соглашения и прекращения огня, сообщают четыре источника, осведомленные с этим вопросом передает Axios, пишет УНН.

Детали

Администрация Трампа обсудила предложение о встрече с Ираном в понедельник - сообщили источники.

Мы разговариваем по телефону, но лучше поговорить лично – сказал Трамп на саммите G7.

Президент США выразил надежду, что Иран согласится заключить соглашение.

Я думаю, что соглашение будет подписано. Я считаю, что Иран неразумно поступил, не подписывая его – сказал он.

Встреча, как отмечает издание, является "решающим моментом в вопросе о том, вступят ли США в войну, чтобы военно ликвидировать ядерную программу Ирана".

Встреча с иранцами на этой неделе рассматривается - подтвердил американский чиновник.

Трамп рассматривает массивные разрушения бункеров, необходимые для уничтожения подземного обогатительного завода Ирана в Фордоу (который есть у США, а не у Израиля), как ключевой рычаг влияния, чтобы заставить Иран заключить соглашение - заявил высокопоставленный чиновник США.

Описывая решение об уничтожении бункеров как "переломный момент", чиновник сказал, что Трамп "мыслит категориями соглашений и рычагов влияния. И это и есть рычаг влияния".

Они действительно хотят говорить. Но мы не знаем, поставили ли их на колени до конца, чтобы они осознали, что для того, чтобы иметь страну, им нужно говорить? И если предположить, что они этого достигнут, есть ли какой-то уровень обогащения, который вы бы им позволили? - добавил чиновник.

Дополнение

Трамп пока что отказался от прямого участия в атаках Израиля на Иран, но он четко дал понять, что Ирану необходимо предотвратить получение ядерного оружия тем или иным образом. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подталкивает Трампа к участию в войне и бомбардировке Фордоу.

В то же время американский лидер продолжает настаивать на своей уверенности в возможности заключить соглашение, особенно учитывая слабую переговорную позицию Ирана.

В понедельник вечером Трамп выложил пост, в котором призвал иранских гражданских лиц немедленно эвакуироваться из Тегерана. Вскоре после этого Трамп прервал свою поездку на саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон.

Эти два шага привели к появлению сообщений в израильской прессе и социальных сетях о том, что США вступили в войну. Представитель Белого дома Алекс Пфайффер опроверг эти сообщения.

Американские войска сохраняют оборонительную позицию, и это не изменилось. Мы будем защищать американские интересы – написал он на X.

Министр обороны Пит Хегсет повторил это утверждение в интервью Fox News и подчеркнул, что Трамп все еще стремится к соглашению.

Президент Трамп надеется, что будет мир – сказал он.

Во время саммита Трамп обсудил с другими лидерами необходимость прекращения огня между Ираном и Израилем, сообщил журналистам президент Франции Макрон.

Американцы сделали предложение встретиться с иранцами. Посмотрим, что будет – сказал он.

Трамп: мира не будет, если у Ирана есть ядерное оружие