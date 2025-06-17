Іран ніколи не повинен мати ядерну зброю - лідери G7

Лідери країн G7 опублікували спільну заяву, в якій заявили, що Іран не повинен мати ядерну зброю, та підтвердили право Ізраїлю на самозахист.

Про це УНН повідомляє з посиланням на сайт прем'єр-міністра Канади.

Ми, лідери G7, підтверджуємо нашу відданість миру та стабільності на Близькому Сході. У цьому контексті ми підтверджуємо, що Ізраїль має право захищати себе. Ми знову висловлюємо свою підтримку безпеці Ізраїлю - йдеться в спільній заяві.

Лідери країн G7 наголосили на важливості захисту цивільного населення.

Іран є головним джерелом регіональної нестабільності та терору. Ми послідовно заявляємо, що Іран ніколи не зможе мати ядерну зброю. Ми закликаємо до того, щоб вирішення іранської кризи призвело до ширшої деескалації воєнних дій на Близькому Сході, включаючи припинення вогню в Газі - зазначається в заяві.

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Доповнення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Ірану "не можна дозволити розробляти ядерну зброю або мати її".