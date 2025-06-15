"Не можна дозволити Ірану розробляти ядерну зброю або мати її" - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Ірану "не можна дозволити розробляти ядерну зброю або мати її". Про це він заявив журналістам напередодні зустрічі G7 у Канаді, інформує УНН за посиланням на DW.

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За словами Мерца, оскільки іранська ядерна програма є екзистенційною загрозою для Ізраїлю, саме прогрес Ірану на шляху до створення ядерної зброї став причиною масових ізраїльських атак цього тижня.

Не можна дозволити Ірану розробляти ядерну зброю або мати її - сказав канцлер ФРН.

Він наголосив, що оскільки всі дипломатичні зусилля не змогли змусити Іран відмовитися від ядерної програми, "Ізраїль має право захищати своє існування і безпеку своїх громадян".

На думку Фрідріха Мерца, що не можна допустити розширення конфлікту на Близькому Сході. Канцлер засудив удари Ірану по цивільних в Ізраїлі.

Тегеран повинен негайно припинити бомбардування цивільних об'єктів в Ізраїлі. Не можна допустити, щоб інші держави регіону стали театрами воєнних дій - зазначив Фрідріх Мерц.

Також він додав, що питання війни між Ізраїлем і Іраном буде головним на порядку денному саміту Великої сімки (G7) у Канаді.

Канцлер Німеччини висловив занепокоєння тим, що євреї у його країні можуть стати мішенню для атак.

Нагадаємо

У ніч проти 13 червня Ізраїль заявив про атаку на ядерні об'єкти Ірану в рамках операції "Нація левів". Десятки літаків Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по військових цілях.

Прем'єр Ізраїлю заявив, що країна завдала удару по ядерних цілях в Ірані, включаючи збагачувальне підприємство в Натанзі, та пообіцяв, що операція триватиме до усунення загрози.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинка ядерної програми Ірану є життєво важливим інтересом США та необхідною умовою миру.

Тегеран відкритий до угоди, яка гарантує відсутність ядерної зброї в Ірану, але не прийме обмеження ядерних досліджень. Заява пролунала у неділю, 15 червня на тлі тиску Заходу.

Мерц повідомив, що був проінформований про удар по Ірану та визнав право Ізраїлю захищатися