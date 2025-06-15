"Не можна дозволити Ірану розробляти ядерну зброю або мати її" - Мерц
Київ • УНН
Канцлер Німеччини заявив, що Іран не повинен мати ядерну зброю, а Ізраїль має право захищати себе. Питання війни між країнами буде головним на саміті G7.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Ірану "не можна дозволити розробляти ядерну зброю або мати її". Про це він заявив журналістам напередодні зустрічі G7 у Канаді, інформує УНН за посиланням на DW.
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За словами Мерца, оскільки іранська ядерна програма є екзистенційною загрозою для Ізраїлю, саме прогрес Ірану на шляху до створення ядерної зброї став причиною масових ізраїльських атак цього тижня.
Не можна дозволити Ірану розробляти ядерну зброю або мати її
Він наголосив, що оскільки всі дипломатичні зусилля не змогли змусити Іран відмовитися від ядерної програми, "Ізраїль має право захищати своє існування і безпеку своїх громадян".
На думку Фрідріха Мерца, що не можна допустити розширення конфлікту на Близькому Сході. Канцлер засудив удари Ірану по цивільних в Ізраїлі.
Тегеран повинен негайно припинити бомбардування цивільних об'єктів в Ізраїлі. Не можна допустити, щоб інші держави регіону стали театрами воєнних дій
Також він додав, що питання війни між Ізраїлем і Іраном буде головним на порядку денному саміту Великої сімки (G7) у Канаді.
Канцлер Німеччини висловив занепокоєння тим, що євреї у його країні можуть стати мішенню для атак.
Нагадаємо
У ніч проти 13 червня Ізраїль заявив про атаку на ядерні об'єкти Ірану в рамках операції "Нація левів". Десятки літаків Армії оборони Ізраїлю завдали ударів по військових цілях.
Прем'єр Ізраїлю заявив, що країна завдала удару по ядерних цілях в Ірані, включаючи збагачувальне підприємство в Натанзі, та пообіцяв, що операція триватиме до усунення загрози.
Президент США Дональд Трамп заявив, що зупинка ядерної програми Ірану є життєво важливим інтересом США та необхідною умовою миру.
Тегеран відкритий до угоди, яка гарантує відсутність ядерної зброї в Ірану, але не прийме обмеження ядерних досліджень. Заява пролунала у неділю, 15 червня на тлі тиску Заходу.
Мерц повідомив, що був проінформований про удар по Ірану та визнав право Ізраїлю захищатися13.06.25, 12:18 • 2892 перегляди