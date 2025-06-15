Іран готовий до угоди щодо відмови від ядерної зброї, але не поступиться правом на дослідження - МЗС

Тегеран відкритий до укладання угоди, яка гарантуватиме, що Іран не набуде ядерної зброї, однак не прийме договору, який позбавить країну права на ядерні дослідження.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі повідомляє IranNuances передає УНН.

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За словами Аракчі, Тегеран готовий до укладання угоди, за якою у Ірану не буде ядерної зброї. Однак він наголосив, що Іран не ухвалить договору, якщо його мета - позбавити країну законних прав на ядерні дослідження.

Ми готові до будь-якої угоди, метою якої є запобігання володінню Іраном ядерною зброєю - сказав Аракчі.

Але якщо ціль - позбавити Іран його ядерних прав, ми до такої угоди не готові - сказав він.

Контекст

Заява прозвучала на тлі наростаючого тиску з боку Заходу та спроб відновити дипломатичні зусилля щодо обмеження іранської ядерної програми. За словами Аракчі, Іран готовий до переговорів, але лише у рамках, які поважають його суверенітет та права, передбачені Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

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