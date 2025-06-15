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Вашингтон пост

Ізраїльська операція в Ірані може тривати тижнями: США підтримують дії Тель-Авіва - CNN

Київ • УНН

 • 642 перегляди

Ізраїль планує тривалу військову операцію проти Ірану, що триватиме тижні, за неявної підтримки США. Вашингтон вважає, що ситуацію ще можна врегулювати переговорами.

Ізраїльська операція в Ірані може тривати тижнями: США підтримують дії Тель-Авіва - CNN

Ізраїль планує тривалу військову операцію проти Ірану, яка, за словами джерел, триватиме "тижні, а не дні". Вашингтон офіційно не озвучує підтримки, але не обмежує дії Ізраїлю, хоча і вважає, що ситуацію ще можна врегулювати шляхом переговорів.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, передає УНН.

Джерела повідомляють, що "ізраїльська операція в Ірані триватиме тижні та просувається з неявного схвалення США". За словами Білого дому та ізраїльських чиновників, операція Ізраїлю проти Ірану, як очікується, триватиме "тижні, а не дні".

Адміністрація президента США Дональда Трампа не критикувала тижневі часові рамки під час приватних обговорень

- повідомив CNN ізраїльський чиновник.

Посадовець Білого дому заявив, що адміністрація знала про плани Ізраїлю та "неявно їх підтримувала".

На запитання про те, як довго може тривати конфлікт, чиновник відповів, що "це залежить від реакції Ірану".

Адміністрація Трампа твердо переконана, що це питання можна вирішити, продовжуючи переговори зі США

– сказав чиновник, додавши, що США не збираються вказувати Ізраїлю робити щось інше, як захищатися.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Європейський Союз закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, проявляти стриманість та утримуватися від подальших кроків, які можуть призвести до серйозних наслідків, таких як потенційний викид радіоактивних речовин.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Israel
Білий дім
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Іран
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