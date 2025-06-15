Израильская операция в Иране может длиться неделями: США поддерживают действия Тель-Авива - CNN

Израиль планирует длительную военную операцию против Ирана, которая, по словам источников, продлится "недели, а не дни". Вашингтон официально не озвучивает поддержки, но не ограничивает действия Израиля, хотя и считает, что ситуацию еще можно урегулировать путем переговоров.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Источники сообщают, что "израильская операция в Иране продлится недели и продвигается с негласного одобрения США". По словам Белого дома и израильских чиновников, операция Израиля против Ирана, как ожидается, продлится "недели, а не дни".

Администрация президента США Дональда Трампа не критиковала недельные временные рамки во время частных обсуждений - сообщил CNN израильский чиновник.

Чиновник Белого дома заявил, что администрация знала о планах Израиля и "неявно их поддерживала".

На вопрос о том, как долго может длиться конфликт, чиновник ответил, что "это зависит от реакции Ирана".

Администрация Трампа твердо убеждена, что этот вопрос можно решить, продолжая переговоры с США – сказал чиновник, добавив, что США не собираются указывать Израилю делать что-то другое, как защищаться.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Европейский Союз призывает все стороны соблюдать международное право, проявлять сдержанность и воздерживаться от дальнейших шагов, которые могут привести к серьезным последствиям, таким как потенциальный выброс радиоактивных веществ.