Иран готов к соглашению об отказе от ядерного оружия, но не уступит право на исследования - МИД

Тегеран открыт к заключению соглашения, которое гарантировало бы, что Иран не приобретет ядерное оружие, однако не примет договор, который лишит страну права на ядерные исследования.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщает IranNuances передает УНН.

Детали

По словам Аракчи, Тегеран готов к заключению соглашения, по которому у Ирана не будет ядерного оружия. Однако он подчеркнул, что Иран не примет договор, если его цель - лишить страну законных прав на ядерные исследования.

Мы готовы к любому соглашению, целью которого является предотвращение владения Ираном ядерным оружием - сказал Аракчи.

Но если цель - лишить Иран его ядерных прав, мы к такому соглашению не готовы - сказал он.

Контекст

Заявление прозвучало на фоне нарастающего давления со стороны Запада и попыток возобновить дипломатические усилия по ограничению иранской ядерной программы. По словам Аракчи, Иран готов к переговорам, но только в рамках, которые уважают его суверенитет и права, предусмотренные Договором о нераспространении ядерного оружия.

Израильская операция в Иране может длиться неделями: США поддерживают действия Тель-Авива - CNN