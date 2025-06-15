"Нельзя позволить Ирану разрабатывать ядерное оружие или иметь его" - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Ирану "нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие или иметь его". Об этом он заявил журналистам в преддверии встречи G7 в Канаде, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

По словам Мерца, поскольку иранская ядерная программа является экзистенциальной угрозой для Израиля, именно прогресс Ирана на пути к созданию ядерного оружия стал причиной массовых израильских атак на этой неделе.

Нельзя позволить Ирану разрабатывать ядерное оружие или иметь его - сказал канцлер ФРГ.

Он подчеркнул, что поскольку все дипломатические усилия не смогли заставить Иран отказаться от ядерной программы, "Израиль имеет право защищать свое существование и безопасность своих граждан".

По мнению Фридриха Мерца, что нельзя допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке. Канцлер осудил удары Ирана по гражданским в Израиле.

Тегеран должен немедленно прекратить бомбардировки гражданских объектов в Израиле. Нельзя допустить, чтобы другие государства региона стали театрами военных действий - отметил Фридрих Мерц.

Также он добавил, что вопрос войны между Израилем и Ираном будет главным в повестке дня саммита Большой семерки (G7) в Канаде.

Канцлер Германии выразил обеспокоенность тем, что евреи в его стране могут стать мишенью для атак.

Напомним

В ночь на 13 июня Израиль заявил об атаке на ядерные объекты Ирана в рамках операции "Нация львов". Десятки самолетов Армии обороны Израиля нанесли удары по военным целям.

Премьер Израиля заявил, что страна нанесла удар по ядерным целям в Иране, включая обогатительное предприятие в Натанзе, и пообещал, что операция продлится до устранения угрозы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановка ядерной программы Ирана является жизненно важным интересом США и необходимым условием мира.

Тегеран открыт к соглашению, которое гарантирует отсутствие ядерного оружия в Иране, но не примет ограничения ядерных исследований. Заявление прозвучало в воскресенье, 15 июня на фоне давления Запада.

Мерц сообщил, что был проинформирован об ударе по Ирану и признал право Израиля защищаться