"Нельзя позволить Ирану разрабатывать ядерное оружие или иметь его" - Мерц
Киев • УНН
Канцлер Германии заявил, что Иран не должен иметь ядерное оружие, а Израиль имеет право защищать себя. Вопрос войны между странами будет главным на саммите G7.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Ирану "нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие или иметь его". Об этом он заявил журналистам в преддверии встречи G7 в Канаде, сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
По словам Мерца, поскольку иранская ядерная программа является экзистенциальной угрозой для Израиля, именно прогресс Ирана на пути к созданию ядерного оружия стал причиной массовых израильских атак на этой неделе.
Нельзя позволить Ирану разрабатывать ядерное оружие или иметь его
Он подчеркнул, что поскольку все дипломатические усилия не смогли заставить Иран отказаться от ядерной программы, "Израиль имеет право защищать свое существование и безопасность своих граждан".
По мнению Фридриха Мерца, что нельзя допустить расширения конфликта на Ближнем Востоке. Канцлер осудил удары Ирана по гражданским в Израиле.
Тегеран должен немедленно прекратить бомбардировки гражданских объектов в Израиле. Нельзя допустить, чтобы другие государства региона стали театрами военных действий
Также он добавил, что вопрос войны между Израилем и Ираном будет главным в повестке дня саммита Большой семерки (G7) в Канаде.
Канцлер Германии выразил обеспокоенность тем, что евреи в его стране могут стать мишенью для атак.
Напомним
В ночь на 13 июня Израиль заявил об атаке на ядерные объекты Ирана в рамках операции "Нация львов". Десятки самолетов Армии обороны Израиля нанесли удары по военным целям.
Премьер Израиля заявил, что страна нанесла удар по ядерным целям в Иране, включая обогатительное предприятие в Натанзе, и пообещал, что операция продлится до устранения угрозы.
Президент США Дональд Трамп заявил, что остановка ядерной программы Ирана является жизненно важным интересом США и необходимым условием мира.
Тегеран открыт к соглашению, которое гарантирует отсутствие ядерного оружия в Иране, но не примет ограничения ядерных исследований. Заявление прозвучало в воскресенье, 15 июня на фоне давления Запада.
Мерц сообщил, что был проинформирован об ударе по Ирану и признал право Израиля защищаться13.06.25, 12:18 • 2892 просмотра