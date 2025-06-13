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Мерц сообщил, что был проинформирован об ударе по Ирану и признал право Израиля защищаться

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Премьер-министр Израиля сообщил канцлеру Германии об ударе по Ирану. Мерц подтвердил право Израиля на самозащиту и призвал Иран прекратить разработку ядерного оружия.

Мерц сообщил, что был проинформирован об ударе по Ирану и признал право Израиля защищаться

Канцлер Германии Фридрих Мерц написал на своей странице в Х, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в пятницу рано утром сообщил ему о военном ударе по Ирану. Немецкий лидер подчеркнул, что Израиль имеет право защищаться и добавил, что Иран должен прекратить разработку ядерного оружия, пишет УНН со ссылкой на сообщение Мерца и издание Spiegel.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня утром сообщил мне по телефону о военных действиях и их целях. После этого я пригласил его на заседание кабинета министров безопасности правительства Германии

- написал Мерц.

Детали

По информации издания Spiegel, в своем заявлении Мерц призвал все стороны к сдержанности. Он также подчеркнул, что главным приоритетом правительства Германии является безопасность граждан Германии. Мерц также добавил, что "Израиль имеет право защищать свое существование и безопасность своих граждан".

Немецкий лидер призвал обе стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации и дестабилизации всего региона. По его словам, Германия тесно координирует свои действия с Францией, Великобританией и США и готова "влиять на стороны конфликта всеми дипломатическими средствами, которые есть в нашем распоряжении".

При этом Мерц подчеркнул, что главной целью должно оставаться то, чтобы Иран не разрабатывал ядерное оружие.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига заявил, что важно предотвратить дестабилизацию и снизить напряженность на Ближнем Востоке, так как конфликт несет угрозу глобальной безопасности.

Дополнение

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерным, в различных районах Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командующего армией Ирана Мохаммада Багри, командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Саламина и командующего чрезвычайных ситуаций Ирана.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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