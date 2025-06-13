Сибіга про ситуацію на Близькому Сході: конфлікт несе загрозу глобальній безпеці

Важливо запобігти дестабілізації та знизити напруженість на Близькому Сході, адже конфлікт несе загрозу глобальній безпеці. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на форумі GLOBSEC-2025 у Празі, та нагадав, що Іран постачає зброю рф, передає УНН.

Важливо запобігти дестабілізації в регіоні Близького Сходу, оскільки конфлікт несе загрозу глобальній безпеці. Однак не слід забувати, що Іран постачає зброю росії. Тому важливо запобігти дестабілізації та знизити напруженість у регіоні. Це важливо в глобальному масштабі, тому що ця дестабілізація вплине на глобальну безпеку - заявив Сибіга.

В Ірані після ізраїльських ударів підняли червоний прапор помсти - ЗМІ

Доповнення

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльських літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ліквідацію командувача армії Ірану Мохаммада Багрі, командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейна Саламіна та командувача надзвичайних ситуацій Ірану.