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Сибига о ситуации на Ближнем Востоке: конфликт несет угрозу глобальной безопасности

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Министр МИД Украины подчеркнул важность предотвращения дестабилизации на Ближнем Востоке. Иран поставляет оружие россии, что влияет на глобальную безопасность.

Сибига о ситуации на Ближнем Востоке: конфликт несет угрозу глобальной безопасности

Важно предотвратить дестабилизацию и снизить напряженность на Ближнем Востоке, поскольку конфликт несет угрозу глобальной безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на форуме GLOBSEC-2025 в Праге, и напомнил, что Иран поставляет оружие рф, передает УНН.

Важно предотвратить дестабилизацию в регионе Ближнего Востока, поскольку конфликт несет угрозу глобальной безопасности. Однако не следует забывать, что Иран поставляет оружие россии. Поэтому важно предотвратить дестабилизацию и снизить напряженность в регионе. Это важно в глобальном масштабе, потому что эта дестабилизация повлияет на глобальную безопасность

- заявил Сибига.

В Иране после израильских ударов подняли красный флаг мести - СМИ13.06.25, 10:59 • 2354 просмотра

Дополнение

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране.

Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. Отмечалось, что десятки израильских самолетов "завершили первый этап", который включал удары по десяткам военных целей, в том числе ядерных, в разных районах Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила ликвидацию командующего армией Ирана Мохаммада Багри, командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Хосейна Саламина и командующего чрезвычайными ситуациями Ирана.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Израиль
Прага
Армия обороны Израиля
Украина
Иран
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