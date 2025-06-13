Мерц повідомив, що був проінформований про удар по Ірану та визнав право Ізраїлю захищатися

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц написав на своїй сторінці в Х, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у п’ятницю рано вранці повідомив його про військовий удар по Ірану. Німецький лідер наголосив, що Ізраїль має право захищатися та додав, що Іран має припинити розробку ядерної зброї, пише УНН з посиланням на повідомлення Мерца та видання Spiegel.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сьогодні вранці повідомив мене телефоном про військові дії та їхні цілі. Після цього я запросив його на засідання кабінету міністрів безпеки уряду Німеччини - написав Мерц.

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За інформацією видання Spiegel, у своїй заяві Мерц закликав усі сторони до стриманості. Він також наголосив, що головним пріоритетом уряду Німеччини є безпека громадян Німеччини. Мерц також додав, що "Ізраїль має право захищати своє існування та безпеку своїх громадян".

Німецький лідер закликав обидві сторони утриматися від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації та дестабілізації всього регіону. За його словами, Німеччина тісно координує свої дії з Францією, Великою Британією та США і готова "впливати на сторони конфлікту всіма дипломатичними засобами, що є в нашому розпорядженні".

При цьому Мерц наголосив, що головною метою має залишатися те, щоб Іран не розробляв ядерну зброю.

Доповнення

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що важливо запобігти дестабілізації та знизити напруженість на Близькому Сході, адже конфлікт несе загрозу глобальній безпеці.

Доповнення

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. Зазначалося, що десятки ізраїльських літаків "завершили перший етап", який включав удари по десятках військових цілей, у тому числі ядерних, у різних районах Ірану.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) підтвердила ліквідацію командувача армії Ірану Мохаммада Багрі, командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Хосейна Саламіна та командувача надзвичайних ситуацій Ірану.