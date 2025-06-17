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Иран никогда не должен иметь ядерное оружие - лидеры G7

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Лидеры стран G7 опубликовали заявление, в котором подчеркнули, что Иран не должен обладать ядерным оружием. Они также подтвердили право Израиля на самозащиту.

Иран никогда не должен иметь ядерное оружие - лидеры G7

Лидеры стран G7 опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что Иран не должен иметь ядерное оружие, и подтвердили право Израиля на самозащиту.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт премьер-министра Канады. 

Мы, лидеры G7, подтверждаем нашу приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке. В этом контексте мы подтверждаем, что Израиль имеет право защищать себя. Мы вновь выражаем свою поддержку безопасности Израиля

- говорится в совместном заявлении.

Лидеры стран G7 подчеркнули важность защиты гражданского населения.

Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе

 - отмечается в заявлении.

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Дополнение

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Ирану "нельзя позволить разрабатывать ядерное оружие или иметь его".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Израиль
Фридрих Мерц
Канада
Германия
Иран
Tesla
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