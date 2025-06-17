Иран никогда не должен иметь ядерное оружие - лидеры G7

Лидеры стран G7 опубликовали совместное заявление, в котором заявили, что Иран не должен иметь ядерное оружие, и подтвердили право Израиля на самозащиту.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт премьер-министра Канады.

Мы, лидеры G7, подтверждаем нашу приверженность миру и стабильности на Ближнем Востоке. В этом контексте мы подтверждаем, что Израиль имеет право защищать себя. Мы вновь выражаем свою поддержку безопасности Израиля

Лидеры стран G7 подчеркнули важность защиты гражданского населения.

Иран является главным источником региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе