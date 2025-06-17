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Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана, в частности в Фордо – Axios

Киев • УНН

 • 134 просмотра

По данным Axios, Трамп активно рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана. Нетаньяху убежден, что Трамп может отдать приказ о начале боевых действий в ближайшее время.

Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана, в частности в Фордо – Axios

Президент США Дональд Трамп активно рассматривает возможность нанесения со стороны Штатов ударов по ядерным объектам Ирана, в частности - по подземному комплексу по обогащению урана в Фордо. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновников, передает УНН.

Детали

По информации источников, тема возможной военной операции будет ключевой на закрытом заседании в Ситуационной комнате Белого дома во вторник. Именно ради этого совещания Трамп, как отмечается, досрочно завершил свое участие в саммите G7 в Канаде.

Двое израильских чиновников подтвердили Axios, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убежден: Трамп серьезно настроен и может отдать приказ о начале боевых действий уже в ближайшее время.

Накануне Трамп заявлял о готовности содействовать дипломатическому урегулированию между Ираном и Израилем и призвал к новым переговорам с Тегераном по ядерной программе. Однако во вторник его риторика резко изменилась — он обратился к Ирану с жесткими угрозами, требуя от иранского руководства "безоговорочной капитуляции".

Вице-президент США Джей Ди Венс в тот же день также отметил, что Вашингтон не исключает дальнейших действий, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия.

США знают, где скрывается иранский лидер Хаменеи: Трамп призвал Иран к капитуляции17.06.25, 20:00 • 1536 просмотров

Напомним

Ранее Трамп намекнул, что прекращение конфликта между Израилем и Ираном возможно только после боевых действий. Он верит, что соглашение будет достигнуто.

Лилия Набока

Лилия Набока

Новости Мира
Израиль
Джей Ди Вэнс
Белый дом
Дональд Трамп
Тегеран
Канада
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Иран
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