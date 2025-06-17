Трамп рассматривает возможность ударов США по ядерным объектам Ирана, в частности в Фордо – Axios

Президент США Дональд Трамп активно рассматривает возможность нанесения со стороны Штатов ударов по ядерным объектам Ирана, в частности - по подземному комплексу по обогащению урана в Фордо. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на трех высокопоставленных американских чиновников, передает УНН.

Детали

По информации источников, тема возможной военной операции будет ключевой на закрытом заседании в Ситуационной комнате Белого дома во вторник. Именно ради этого совещания Трамп, как отмечается, досрочно завершил свое участие в саммите G7 в Канаде.

Двое израильских чиновников подтвердили Axios, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убежден: Трамп серьезно настроен и может отдать приказ о начале боевых действий уже в ближайшее время.

Накануне Трамп заявлял о готовности содействовать дипломатическому урегулированию между Ираном и Израилем и призвал к новым переговорам с Тегераном по ядерной программе. Однако во вторник его риторика резко изменилась — он обратился к Ирану с жесткими угрозами, требуя от иранского руководства "безоговорочной капитуляции".

Вице-президент США Джей Ди Венс в тот же день также отметил, что Вашингтон не исключает дальнейших действий, чтобы не допустить создания Ираном ядерного оружия.

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Напомним

Ранее Трамп намекнул, что прекращение конфликта между Израилем и Ираном возможно только после боевых действий. Он верит, что соглашение будет достигнуто.