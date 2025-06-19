Холодна війна повертається: ядерні держави посилюють свої арсенали - SIPRI

Сучасний світ практично повернувся до часів "закінчення холодної війни" оскільки всі дев'ять ядерних держав зміцнили свої арсенали у 2025 році. Про це свідчить щорічна доповідь Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), пише УНН.

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Епоха ядерного роззброєння, схоже, добігла кінця. На тлі глобальної напруженості та регіональних конфліктів кількість ядерної зброї за останні 12 місяців, на думку дослідників, збільшилася.

На сьогоднішній день світовий запас ядерної зброї оцінюється в 9614 боєголовок, що на 0,3% більше у порівнянні з 2024 роком. Загальна їх кількість становить 12241, включаючи зняті з озброєння одиниці.

До кінця 2024 року ядерне роззброєння є більш важкодосяжним, ніж коли-небудь після закінчення холодної війни, особливо з урахуванням того, що стратегічний діалог між Росією та США фактично припинився. - зазначає SIPRI.

Китай прагне наздогнати росію та США

Ядерна програма Китаю розвивається швидше, ніж у будь-якої іншої країни. Це досягається завдяки "значним зусиллям щодо модернізації та розширення", йдеться у доповіді.

На сьогоднішній день Пекін будує нові шахти для міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) на трьох великих родовищах на півночі країни і навіть у гірських районах на сході.

З 2023 року арсенал Китаю поповнюється на 100 ядерних бомб на рік, досягнувши 2025 року загальної кількості в шістсот і затвердивши статус третьої ядерної потужності. Цікаво, що переважна більшість китайських боєголовок зберігається окремо від пускових установок.

До кінця десятиліття КНР (нині друга у світі за обсягом військових витрат після США) може отримати стільки ж міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), скільки росія чи США, хоча її запаси, як очікується, все ще будуть меншими, ніж у перших двох.

Напруженості у діалог між Китаєм та США щодо ядерної зброї питань додає американська підтримка Тайваню, а також економічні санкції проти Китаю.

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США та росія обіцяли скоротити ядерні озброєння до 2026 року

Зараз США і росія, як і раніше, мають майже 90% світових ядерних озброєнь.

Обидві держави здійснюють великі програми модернізації, які в майбутньому можуть збільшити розмір та різноманітність їх арсеналів - зазначає експерти SIPRI.

Якщо не буде досягнуто нової угоди про обмеження їх запасів, кількість розміщених на стратегічних ракетах боєголовок зросте після закінчення терміну дії укладеного у 2010 році двостороннього Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) у лютому 2026 року.

На думку аналітиків SIPRI, російські зусилля щодо модернізації ядерної зброї пережили складний момент, оскільки під час створення нової міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат" виникла затримка. Крім того, модернізація інших систем триває повільніше, ніж очікувалося.

У США, навпаки, влада зазнає тиску з боку прихильників ядерної зброї, які вимагають не відставати від нових розробок Китаю. Тут нарощування потенціалу можливе за рахунок відновлення роботи порожніх пускових установок, збільшення кількості нестратегічної ядерної зброї та встановлення більшої кількості боєголовок на існуючі установки.

Франція та Велика Британія нарощуватимуть флот атомних підводних човнів

Серед європейських країн Франція має найбільший ядерний арсенал, що налічує 290 одиниць зброї, майже всі вони боєздатні.

У 2024 році Париж продовжить програму розробки ядерних ракет третього покоління, які запускаються з підводних човнів, а також нової крилатої ракети повітряного базування.

Як і Франція, Велика Британія взяла на себе зобов'язання розширити морський ядерний флот, побудувавши чотири нові атомні підводні човни з балістичними ракетами на борту.

Вважається, що торік країна не збільшила свій арсенал, який нині становить 225 ядерних одиниць. Кілька тижнів тому уряд оголосив про нові інвестиції в будівництво 12 нових атомних підводних човнів у рамках програми AUKUS. Влада пояснила, що це "відповідь на загрози, що швидко зростають".

Доповнення

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції та Великої Британії, а також голова дипломатії ЄС проведуть переговори з Іраном у Женеві. Основна мета – гарантії використання ядерної програми виключно в цивільних цілях.