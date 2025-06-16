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рф модернізує ядерні бази біля Європи: з'явилися супутникові знімки

Київ • УНН

 • 666 перегляди

росія модернізує бази ядерної зброї поблизу Європи, зокрема в Калінінграді, за 270 км від Швеції. Експерти кажуть, що рф використовує ядерні погрози, щоб сіяти паніку на Заході.

рф модернізує ядерні бази біля Європи: з'явилися супутникові знімки

росія модернізує свої ядерні бази поблизу Європи - одна з них за 270 км від Швеції, повідомляє SVT з посиланням на супутникові знімки, пише УНН.

Деталі

Шведське видання повідомляє, що побачило нові супутникові знімки, на яких видно ракетні склади, полігони та відгороджені залізничні станції.

"Ми уважно стежимо за можливостями росії в цій області", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Нові супутникові зображення від Planet Labs, які SVT опублікувало, "показують, що принаймні п’ять російських баз ядерної зброї в околицях Швеції були розроблені та модернізовані за останні роки".

"Ми це усвідомлюємо і стежимо за цим давно. Ідеться як про російські інвестиції в потенціал ядерної зброї, так і про розробку нової доктрини", -зазначив міністр оборони країни Пол Йонсон.

Нові супутникові знімки від травня 2025 року, пише SVT, показують, серед іншого:

  • за даними дослідників ядерної зброї з американської організації FAS, "на базі Осиповичі у Білорусі модернізується радянське сховище ядерної зброї за трьома рівнями огорожі, з новою платформою для залізничного транспорту та систем ППО";
    • "у калінінграді база ядерної зброї була модернізована новими будинками, потрійною огорожею та новими комунікаційними можливостями, за 270 кілометрів від шведського територіального кордону". За даними польського уряду, у калінінграді зберігається близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї;
      • "на Новій Землі побудовані великі новобудови, експерти називають базу найважливішою базою росії для випробувань ядерної зброї";
        • "на Кольському півострові побудовано близько 50 бункерів-сховищ для балістичних ракет підводного базування, а також причал для завантаження ракет на підводні човни".

          Російську ядерну зброю експерти називають найважливішим козирем росії. Політичне керівництво країни любить похизуватися зброєю і регулярно лякає зовнішній світ, щоб спробувати пробитися на міжнародній арені, пише видання.

          "росія знизила поріг для погроз ядерною зброєю, і ми бачили, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну вона робила це понад 200 разів на різних політичних рівнях", - зазначив Пол Йонсон.

          Старший науковий співробітник Pacific Forum Вільям Альберк, який раніше працював над політикою ядерної зброї в НАТО, каже, що росія намагається перетворити страх Заходу на зброю, яку вони можуть використовувати.

          "росія знає, що ці загрози викликають паніку на Заході, тому вони 25 років експериментують з ескалацією ядерних загроз, і використовують це, як тільки хочуть, щоб щось пішло їм на користь", - вказав він.

          Агенти ГУР знеструмили обʼєкти російського ВПК та зс рф в Кенігсберзі15.06.25, 11:35 • 10002 перегляди

          Юлія Шрамко

          Юлія Шрамко

          ВійнаНовини Світу
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