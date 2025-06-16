рф модернізує ядерні бази біля Європи: з'явилися супутникові знімки

росія модернізує свої ядерні бази поблизу Європи - одна з них за 270 км від Швеції, повідомляє SVT з посиланням на супутникові знімки, пише УНН.

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Шведське видання повідомляє, що побачило нові супутникові знімки, на яких видно ракетні склади, полігони та відгороджені залізничні станції.

"Ми уважно стежимо за можливостями росії в цій області", - заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Нові супутникові зображення від Planet Labs, які SVT опублікувало, "показують, що принаймні п’ять російських баз ядерної зброї в околицях Швеції були розроблені та модернізовані за останні роки".

"Ми це усвідомлюємо і стежимо за цим давно. Ідеться як про російські інвестиції в потенціал ядерної зброї, так і про розробку нової доктрини", -зазначив міністр оборони країни Пол Йонсон.

Нові супутникові знімки від травня 2025 року, пише SVT, показують, серед іншого:

за даними дослідників ядерної зброї з американської організації FAS, "на базі Осиповичі у Білорусі модернізується радянське сховище ядерної зброї за трьома рівнями огорожі, з новою платформою для залізничного транспорту та систем ППО";

"у калінінграді база ядерної зброї була модернізована новими будинками, потрійною огорожею та новими комунікаційними можливостями, за 270 кілометрів від шведського територіального кордону". За даними польського уряду, у калінінграді зберігається близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї;

"на Новій Землі побудовані великі новобудови, експерти називають базу найважливішою базою росії для випробувань ядерної зброї";

"на Кольському півострові побудовано близько 50 бункерів-сховищ для балістичних ракет підводного базування, а також причал для завантаження ракет на підводні човни".

Російську ядерну зброю експерти називають найважливішим козирем росії. Політичне керівництво країни любить похизуватися зброєю і регулярно лякає зовнішній світ, щоб спробувати пробитися на міжнародній арені, пише видання.

"росія знизила поріг для погроз ядерною зброєю, і ми бачили, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну вона робила це понад 200 разів на різних політичних рівнях", - зазначив Пол Йонсон.

Старший науковий співробітник Pacific Forum Вільям Альберк, який раніше працював над політикою ядерної зброї в НАТО, каже, що росія намагається перетворити страх Заходу на зброю, яку вони можуть використовувати.

"росія знає, що ці загрози викликають паніку на Заході, тому вони 25 років експериментують з ескалацією ядерних загроз, і використовують це, як тільки хочуть, щоб щось пішло їм на користь", - вказав він.

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