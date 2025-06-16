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рф модернизирует ядерные базы возле Европы: появились спутниковые снимки

Киев • УНН

 • 252 просмотра

россия модернизирует базы ядерного оружия вблизи Европы, в частности в Калининграде, в 270 км от Швеции. Эксперты говорят, что рф использует ядерные угрозы, чтобы сеять панику на Западе.

рф модернизирует ядерные базы возле Европы: появились спутниковые снимки

россия модернизирует свои ядерные базы вблизи Европы - одна из них в 270 км от Швеции, сообщает SVT со ссылкой на спутниковые снимки, пишет УНН.

Детали

Шведское издание сообщает, что увидело новые спутниковые снимки, на которых видны ракетные склады, полигоны и отгороженные железнодорожные станции.

"Мы внимательно следим за возможностями россии в этой области", - заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Новые спутниковые изображения от Planet Labs, которые SVT опубликовало, "показывают, что по крайней мере пять российских баз ядерного оружия в окрестностях Швеции были разработаны и модернизированы за последние годы".

"Мы это осознаем и следим за этим давно. Речь идет как о российских инвестициях в потенциал ядерного оружия, так и о разработке новой доктрины", - отметил министр обороны страны Пол Йонсон.

Новые спутниковые снимки от мая 2025 года, пишет SVT, показывают, среди прочего:

  • по данным исследователей ядерного оружия из американской организации FAS, "на базе Осиповичи в Беларуси модернизируется советское хранилище ядерного оружия за тремя уровнями ограждения, с новой платформой для железнодорожного транспорта и систем ПВО";
    • "в калининграде база ядерного оружия была модернизирована новыми зданиями, тройным ограждением и новыми коммуникационными возможностями, в 270 километрах от шведской территориальной границы". По данным польского правительства, в калининграде хранится около 100 единиц тактического ядерного оружия;
      • "на Новой Земле построены крупные новостройки, эксперты называют базу важнейшей базой россии для испытаний ядерного оружия";
        • "на Кольском полуострове построено около 50 бункеров-хранилищ для баллистических ракет подводного базирования, а также причал для загрузки ракет на подводные лодки".

          Российское ядерное оружие эксперты называют важнейшим козырем россии. Политическое руководство страны любит похвастаться оружием и регулярно пугает внешний мир, чтобы попытаться пробиться на международной арене, пишет издание.

          "россия снизила порог для угроз ядерным оружием, и мы видели, что с момента полномасштабного вторжения в Украину она делала это более 200 раз на разных политических уровнях", - отметил Пол Йонсон.

          Старший научный сотрудник Pacific Forum Уильям Альберк, который ранее работал над политикой ядерного оружия в НАТО, говорит, что россия пытается превратить страх Запада в оружие, которое они могут использовать.

          "россия знает, что эти угрозы вызывают панику на Западе, поэтому они 25 лет экспериментируют с эскалацией ядерных угроз, и используют это, как только хотят, чтобы что-то пошло им на пользу", - указал он.

          Агенты ГУР обесточили объекты российского ВПК и вс рф в Кенигсберге15.06.25, 11:35 • 9994 просмотра

          Юлия Шрамко

          Юлия Шрамко

          ВойнаНовости Мира
          Беларусь
          НАТО
          Швеция
          Украина
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