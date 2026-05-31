США, Британия и Австралия создадут подводные дроны в рамках оборонного партнерства

Киев • УНН

 • 1200 просмотра

США, Британия и Австралия создадут подводные дроны для защиты кабелей и трубопроводов. Проект усилит военные возможности союзников в море.

Фото: АР

США, Великобритания и Австралия начнут совместную разработку беспилотных подводных аппаратов в рамках оборонного партнерства AUKUS. Новые системы должны помочь защитить подводную инфраструктуру и усилить военные возможности союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Проект анонсировали министры обороны трех стран во время конференции "Шангри-Ла Диалог" в Сингапуре. По словам главы Пентагона Пита Хегсета, новая программа предусматривает создание многоцелевых полезных нагрузок для беспилотных подводных аппаратов.

Союзники усиливают подводные возможности

Этот знаковый проект обеспечит создание набора высокоадаптивных многоцелевых полезных нагрузок для беспилотных подводных аппаратов, предназначенных для поддержки подводных операций и сохранения нашего коллективного преимущества в морской сфере

– заявил Хегсет.

Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что новые дроны помогут реагировать на угрозы подводным кабелям и трубопроводам.

Это быстро предоставит нашим силам самые современные технологии на поле боя, поскольку мы вместе производим ряд передовых датчиков и систем вооружения для подводных беспилотников

– сказал он.

По словам Хили, страны AUKUS должны ускорить реализацию совместных проектов.

Слишком долго в AUKUS мы слишком много говорили и слишком мало делали

– добавил британский министр.

Пакт AUKUS был создан в 2021 году как часть усилий США, Великобритании и Австралии по сдерживанию растущего влияния Китая в регионе.

