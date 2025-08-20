$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 53131 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 88928 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 82680 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 80728 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 50731 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 34263 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98411 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73714 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86826 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103978 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 88925 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 82678 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 62322 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 80726 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 67446 перегляди
Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Королівський військово-морський флот Великої Британії успішно випробував систему дистанційного керування підводним апаратом "Екскалібур" під час навчань "Talisman Sabre". Управління 40-футовим дроном здійснювалося з Австралії, тоді як сам апарат перебував у водах Великої Британії.

Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу

Королівський військово-морський флот Великої Британії успішно випробував систему дистанційного управління надвеликим безекіпажним підводним апаратом (XLUUV) "Екскалібур" під час навчань "Talisman Sabre", які були в липні за участі Великої Британії та Австралії в рамках партнерства AUKUS. Про це пише УНН із посиланням на видання Interesting Engineering.

Деталі

Вперше віддалений центр управління в Австралії керував 40-футовим підводним дроном, який був занурений у води Великої Британії за понад 10 тисяч миль від своєї бази HMNB Девонпорт у Плімуті. Випробування стало частиною серії навчань AUKUS Pillar II "Морська велика гра", у межах яких США, Велика Британія та Австралія перевіряють можливості спільного застосування автономних систем на морі.

Як зазначає видання, "Екскалібур" спеціалізується на автономних підводних апаратах. Він має довжину 12 метрів, ширину 2 метри, вагу близько 21 тонни та здатний виконувати завдання на відстані до 1000 миль. За словами військових, дрон не призначений для бойового розгортання, а використовується як тестова платформа для відпрацювання тактики та технічних вимог.

Це хвилюючий день для Королівського флоту. "Екскалібур" стане нашим механізмом для розуміння викликів управління майбутнім змішаним підводним флотом

- підкреслив контр-адмірал Джеймс Паркін.

Також країни AUKUS координували зусилля додатково з Японією для вдосконалення підводного акустичного зв’язку.

Доповнення

AUKUS — тристороннє оборонне партнерство між США, Великою Британією та Австралією, оголошене у вересні 2021 року. Воно має на меті посилити безпеку та стримування у Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі зростання впливу Китаю.

Однією з ключових цілей є підвищення взаємосумісності між збройними силами трьох країн і створення умов для їхнього ефективного спільного розгортання у майбутніх конфліктах.

США уклали оборонні контракти на десятки мільярдів, як для забезпечення армії США, так і продажу союзникам 01.08.25, 11:53 • 3953 перегляди

Вероніка Марченко

