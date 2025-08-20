Велика Британія протестувала підводний дрон, яким керували з іншого кінця світу
Київ • УНН
Королівський військово-морський флот Великої Британії успішно випробував систему дистанційного управління надвеликим безекіпажним підводним апаратом (XLUUV) "Екскалібур" під час навчань "Talisman Sabre", які були в липні за участі Великої Британії та Австралії в рамках партнерства AUKUS. Про це пише УНН із посиланням на видання Interesting Engineering.
Деталі
Вперше віддалений центр управління в Австралії керував 40-футовим підводним дроном, який був занурений у води Великої Британії за понад 10 тисяч миль від своєї бази HMNB Девонпорт у Плімуті. Випробування стало частиною серії навчань AUKUS Pillar II "Морська велика гра", у межах яких США, Велика Британія та Австралія перевіряють можливості спільного застосування автономних систем на морі.
Як зазначає видання, "Екскалібур" спеціалізується на автономних підводних апаратах. Він має довжину 12 метрів, ширину 2 метри, вагу близько 21 тонни та здатний виконувати завдання на відстані до 1000 миль. За словами військових, дрон не призначений для бойового розгортання, а використовується як тестова платформа для відпрацювання тактики та технічних вимог.
Це хвилюючий день для Королівського флоту. "Екскалібур" стане нашим механізмом для розуміння викликів управління майбутнім змішаним підводним флотом
Також країни AUKUS координували зусилля додатково з Японією для вдосконалення підводного акустичного зв’язку.
Доповнення
AUKUS — тристороннє оборонне партнерство між США, Великою Британією та Австралією, оголошене у вересні 2021 року. Воно має на меті посилити безпеку та стримування у Індо-Тихоокеанському регіоні на тлі зростання впливу Китаю.
Однією з ключових цілей є підвищення взаємосумісності між збройними силами трьох країн і створення умов для їхнього ефективного спільного розгортання у майбутніх конфліктах.
