Между Британией и Францией "нет договоренности" по соглашению о перемирии для Украины - британский министр
Киев • УНН
Министр вооруженных сил Британии Люк Поллард отрицает существование соглашения с Францией о месячном перемирии в Украине. По его словам, «в частном порядке» обсуждаются различные варианты достижения длительного мира.
Между Францией и Великобританией не было достигнуто "никакого соглашения" по предложению перемирия в Украине на один месяц, о котором сообщалось, заявил в понедельник министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард в эфире BBC Breakfast, пишет УНН.
Детали
Отвечая на вопрос о плане, о котором Макрон рассказал французской газете в воскресенье, Люк Поллард ответил: "Это не план, который мы сейчас признаем".
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Он добавил, что "в частном порядке" обсуждается "несколько различных вариантов".
Представитель правительства Великобритании также сообщил AFP, что "месячное перемирие не было согласовано".
Поллард сказал, что важно разработать план, который принесет длительный мир "как можно быстрее".
Он также сказал, что США являются "ключевым союзником" и "поддержат Соединенное Королевство", ссылаясь на "глубокие оборонные отношения" между двумя странами.
Дополнение
Это произошло после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел саммит европейских лидеров для обсуждения достижения мира в Украине, всего через два дня после визита Президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и перепалки в Овальном кабинете.