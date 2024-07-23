россии понадобится пять лет, чтобы восстановить свою армию после потерь, которые она понесла во время полномасштабного вторжения. Об этом сказал командующий Вооруженных сил Великобритании адмирал Энтони Радакин, выступая на посвященной сухопутным войнам конференции в Лондоне, пишет УНН со ссылкой на The Telegraph.

Детали

Радакин отметил, что война в Украине заставила страны НАТО переориентироваться на планирование возможной конфронтации с россией.

Он прибегнул к критике состояния готовности военных сил Британии, однако он был оптимистично настроен относительно относительной силы НАТО по сравнению с силами путина.

россия потеряла 555 тысяч человек, и по нашим оценкам, путину понадобится пять лет, чтобы восстановить российскую армию до того уровня, на котором она была в феврале 2022 года, и еще пять лет после этого, чтобы исправить слабые места, которые выявила война - сказал он.

Он сказал, что британская армия должна быть должным образом оснащена гиперзвуковыми ракетами и "батальонами ударных беспилотников", чтобы играть свою полноценную роль в защите Европы, если россия вторгнется в одну из стран-членов Альянса.

Он добавил, что НАТО становится сильнее, в то время как россия ослабевает, отметив, что в НАТО насчитывается 3,2 миллиона военнослужащих против 1,2 миллиона в россии.

Напомним

По данным британской разведки, с февраля 2022 года по январь 2023 года россия, вероятно, потеряла в Украине около 2600 основных боевых танков и 4900 других бронированных машин. В 2023 году россия потеряла примерно на 40% меньше бронетехники, чем в 2022 году, что, вероятно, связано с более оборонительным позиционированием и все более позиционным характером войны.

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