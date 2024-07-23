С начала текущих суток, 23 июля, на фронте зафиксировали оккупанты совершили 83 попытки вытеснить наших воинов с занимаемых позиций. Еще продолжаются боевые столкновения в 17 локациях. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении без особых изменений - оккупанты безуспешно 11 раз атаковали в районах Глубокого, Тихого и Волчанска. Также враг активно задействовал авиационную компоненту - сбросил более десятка КАБов вблизи шести различных населенных пунктов.

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На Купянском направлении состоялись безуспешные попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Петропавловки, Глушковки, Андреевки и Стельмаховки. Ситуация контролируется.

На Лиманском направлении количество попыток оккупантов улучшить тактическое положение увеличилось до девяти. Семь из этих боестолкновений продолжаются в районах сел Макеевка и Невское.

На Северском направлении сегодня наши воины восемь раз жестко пресекли активность захватчиков возле Выемки, Переездного, Верхнекаменского и Спирного.

На Краматорском направлении продолжаются бои в районах Часового Яра и Васюковки. Потерпел неудачу враг еще в трех атаках - неподалеку Новомарочного, Орехово-Васильевки и Ивановского.

На Торецком направлении продолжается бой в двух локациях неподалеку Железного. Две атаки россиян там уже отбиты. Четыре раза получили отпор захватчики у Северного, еще одна вражеская атака захлебнулась вблизи Торецка. По этому городу террористы сегодня нанесли аж пять авиаударов - сбросили всего десяток КАБов.

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На Покровском направлении оккупанты не уменьшают давления. С начала суток враг 27 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. Продолжаются 12 штурмовых действий - идут бои в районах Пантелеймоновки, Воздвиженки, Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки Первой. Кроме того, враг в целом сбросил семь КАБов возле Волчьего, а НАРами бил в сторону Александрополя и упомянутой ранее Новоселовки Первой.

На Кураховском направлении продолжаются две атаки захватчиков возле Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны. Еще пять штурмов отбито там же и в районе Константиновки. Враг понес потери. Идет подсчет.

На Времовском, Ореховском и Приднепровском направлениях украинские воины отбили по одной атаке оккупантов. Четыре раза враг поддерживал свои действия авиаударами - бил неуправляемыми ракетами возле Урожайного и сбросил КАБы по районам Малой Токмачки и Каменского.

Напомним

В Запорожской области сосредоточено около 90 тыс. российских военных. Впрочем, разведка не обнаруживает признаков формирования наступательной группировки врага, боевые действия носят позиционный характер.