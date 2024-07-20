Оккупанты перебрасывают свежие силы в сторону Розовского района на Запорожье - Андрющенко

Враг продолжает перебрасывать технику и личный состав в сторону Розовского района Запорожской области. Машины оккупантов откровенно свежие, а солдаты - в новой форме, что может свидетельствовать о новосформированных на территории россии подразделениях из контрактников/мобилизованных. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в субботу, передает УНН.

Детали

"Сохраняется тенденция увеличения перемещений в сторону Розовского района. Бронемашины и грузовики откровенно свежие, не с линии фронта и солдаты славянской внешности в новой форме. Убеждены, что это новосформированные на территории россии подразделения из контрактников/мобилизованных. А не недоукомплектованные побитые юниты", - сообщил Андрющенко в Telegram.

Он также добавил, что наблюдается новая тактическая дополнительная маркировка на технике врага. "Продолжаем наблюдение, информацию передали партнерам на отслеживание", - добавил Андрющенко.

Советник указывает, что "создается впечатление ускоренной подготовки увеличенного ресурса, что одновременно свидетельствует о нежелании сворачивать наступательную операцию, а наоборот - открыть новые точки давления".

"С другой стороны - проблемы скорости (не говоря о качестве) доукомплектования новыми бойцами и починки разбитых юнитов становятся все более критичными. Пока не видим, что россияне решали эту задачу разумной тактической паузой. Значит, мясных штурмов будет больше", - предположил Андрющенко.

Дополнение

Ранее Андрющенко заявлял, что россияне, вероятно, готовятся к началу новой волны наступления на Запорожскую область.

Силы обороны отошли от позиций в Урожайном - ОСУВ "Хортица"