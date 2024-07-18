Силы обороны отошли от позиций в Урожайном - ОСУВ "Хортица"

Силы обороны отошли от позиций в Урожайном Донецкой области. Командование приняло решение об отходе чтобы сохранить личный состав. Об этом 18 июля сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, передает УНН со ссылкой на Суспільне Донбас.

Силы обороны из-за того, что враг разрушил в Урожайном почти все, отошли на другие позиции. Было принято решение. Для сохранения жизни и здоровья наших военнослужащих, которые держали там оборону - заявил Волошин.

По его словам, решение об уходе из Урожайного было принято из-за того, что позиции Сил обороны, как и сам населенный пункт, были разрушены постоянными, комбинированными и длительными обстрелами армии рф.

Сам населенный пункт также практически полностью уничтожен вражескими обстрелами. Позиции украинских защитников были разрушены, и держать там личный состав было угрозой для жизни наших военных - отметил представитель ОСУВ «Хортица»

По словам Волошина, для достижения успехов в разрушенных населенных пунктах противник ежедневно несет немалые потери. "Они только не одну сотню убитыми составляют, а результат - разрушенный населенный пункт и вокруг него куча трупов российских солдат, которые уже не вернутся к своим родным домой", - добавил Волошин.

В районах Глубокого и Волчанска на Харьковском направлении состоялось 20 боев - Генштаб