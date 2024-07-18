Киев • УНН
Генштаб сообщает о 144 боевых столкновениях за сутки. На Харьковском направлении произошло 20 боев в районах Глубокого и Волчанска, где враг активно использовал бомбардировочную авиацию.
Захватчики вчера продолжали активно штурмовать на Торецком, Покровском и Харьковском направлениях. На последнем состоялось 20 боев в районах Глубокого и Волчанска. Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 18 июля, передает УНН.
Детали
По уточненной информации Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара одной ракетой, 67 авиационных ударов, задействовав, в частности, 104 КАБа. Кроме этого, осуществил 4605 обстрелов, 94 из них - из реактивных систем залпового огня.
Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, средство ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ и еще два важных объекта противника.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений. Все - в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию.
На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосикового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.
На Лиманском направлении наши войска остановили десять атак оккупантов неподалеку Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, а также в Серебрянском лесу.
На Северском направлении Силы обороны Украины отбили десять штурмовых действий. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки.
На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра.
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Захватчики вчера продолжали активно действовать и на Торецком направлении. В общем, враг 29 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Северного и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами.
На Покровском направлении украинские воины отбили 26 штурмов и атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Карловка, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Времовском направлении противник совершил три штурма наших позиций возле Константиновки и Новодаровки.
На Ореховском направлении состоялось семь боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, захватчики выпустили около сотни неуправляемых авиационных ракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровнополя, Каменского и Пятихаток.
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На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на левом берегу Днепра. Пять атак россиян успеха не имели.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пунктов с территории рф, проводят диверсионно-разведывательную деятельность Украины.
«Почти вдоль всей линии соприкосновения продолжаются бои. Украинские воины сдерживают вражеские атаки. Ведет, истощая силы противника, боевую работу наша артиллерия, разведка, авиация и беспилотные системы», - указали в Генштабе.