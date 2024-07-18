Захватчики вчера продолжали активно штурмовать на Торецком, Покровском и Харьковском направлениях. На последнем состоялось 20 боев в районах Глубокого и Волчанска. Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 8:00 18 июля, передает УНН.

Детали

По уточненной информации Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара одной ракетой, 67 авиационных ударов, задействовав, в частности, 104 КАБа. Кроме этого, осуществил 4605 обстрелов, 94 из них - из реактивных систем залпового огня.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли два удара по скоплениям военной техники и живой силы противника, поразили два пункта управления, средство ПВО, четыре радиолокационных станции и станции РЭБ и еще два важных объекта противника.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные и штурмовые действия. Здесь произошло 20 боевых столкновений. Все - в районах Глубокого и Волчанска. Оккупанты активно задействовали для ударов бомбардировочную авиацию.

На Купянском направлении количество атак за сутки возросло до 11. Силы обороны отбили все штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосикового, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска остановили десять атак оккупантов неподалеку Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силы обороны Украины отбили десять штурмовых действий. Враг пытался продвинуться вперед вблизи Спирного, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили шесть попыток противника прорвать нашу оборону. Основные усилия оккупанты, при поддержке авиации, прикладывали в районе Часового Яра.

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Захватчики вчера продолжали активно действовать и на Торецком направлении. В общем, враг 29 раз проводил атаки на позиции наших защитников в районах Северного и Нью-Йорка. Наносил авиаудары КАБами.

На Покровском направлении украинские воины отбили 26 штурмов и атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиновое, Карловка, Новоселовка Первая и Яснобродовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили вражеские атаки вблизи Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении противник совершил три штурма наших позиций возле Константиновки и Новодаровки.

На Ореховском направлении состоялось семь боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки. Кроме того, захватчики выпустили около сотни неуправляемых авиационных ракет в направлениях Гуляйполя, Лобкового, Ровнополя, Каменского и Пятихаток.

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На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на левом берегу Днепра. Пять атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без особых изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями оккупанты сохраняют военное присутствие, обстреливают населенные пунктов с территории рф, проводят диверсионно-разведывательную деятельность Украины.

«Почти вдоль всей линии соприкосновения продолжаются бои. Украинские воины сдерживают вражеские атаки. Ведет, истощая силы противника, боевую работу наша артиллерия, разведка, авиация и беспилотные системы», - указали в Генштабе.