В Киеве во время воздушной тревоги удалось отразить атаку вражеских дронов, которые приближались к столице. К счастью, все обошлось без разрушений или пострадавших. Об этом сообщает Начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Во время последней воздушной тревоги противник атаковал столицу определенным количеством дронов. Однако благодаря эффективной работе противовоздушных оборонительных систем, их удалось уничтожить на подступах к городу.

Впоследствии появилась информация о возможном падении обломков в Дарницком районе. Оперативные службы немедленно начали обследование указанной территории, но к счастью, следов разрушений или пострадавших не обнаружено. Киев остался целым.

Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги - призвал Сергей Попко.

В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА