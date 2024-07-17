В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА
Киев • УНН
После сбития вражеских БпЛА в Киеве не было обнаружено никаких повреждений, но жителей призвали сохранять бдительность, поскольку сирены воздушной тревоги звучали несколько раз.
На данный момент в столице в результате падения вражеских БпЛА не обнаружено повреждений. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Последствий обстрела, повреждений в результате падения обломков в Дарницком районе столицы пока не обнаружено.
Не игнорируем сигналы тревоги! За этот вечер они уже звучали трижды. Враг - коварный и циничный.
Напомним
Также мэр столицы заявил, что спасатели не обнаружили возгорания на месте вызова.
Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили возгорания на месте вызова, однако осмотр микрорайона продолжается17 июля 2024, 20:37 • 28081 просмотр