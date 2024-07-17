В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

На данный момент в столице в результате падения вражеских БпЛА не обнаружено повреждений. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Последствий обстрела, повреждений в результате падения обломков в Дарницком районе столицы пока не обнаружено.

Не игнорируем сигналы тревоги! За этот вечер они уже звучали трижды. Враг - коварный и циничный.

- проинформировал Виталий Кличко.

Напомним

Также мэр столицы заявил, что спасатели не обнаружили возгорания на месте вызова.

Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили возгорания на месте вызова, однако осмотр микрорайона продолжается