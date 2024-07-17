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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

В Киеве не обнаружено повреждений после падения вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 20:59  •  15715 просмотра

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После сбития вражеских БпЛА в Киеве не было обнаружено никаких повреждений, но жителей призвали сохранять бдительность, поскольку сирены воздушной тревоги звучали несколько раз.

На данный момент в столице в результате падения вражеских БпЛА не обнаружено повреждений. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Последствий обстрела, повреждений в результате падения обломков в Дарницком районе столицы пока не обнаружено.
Не игнорируем сигналы тревоги! За этот вечер они уже звучали трижды. Враг - коварный и циничный.

- проинформировал Виталий Кличко.

Напомним

Также мэр столицы заявил, что спасатели не обнаружили возгорания на месте вызова.

Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили возгорания на месте вызова, однако осмотр микрорайона продолжается17 июля 2024, 20:37 • 28081 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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