Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили возгорания на месте вызова, однако осмотр микрорайона продолжается
Киев • УНН
Спасатели в Киеве не обнаружили пожара после того, как в Дарницком районе сбили вражеский беспилотник, но проверки в этом районе продолжаются.
В Киеве спасатели не обнаружили на месте вызова в Дарницком районе возгорания после сбития вражеского БпЛА. Впрочем, обследование микрорайона продолжается. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Напомним
Ранее Виталий Кличко информировал о возможном возгорании между жилым домом и учебным заведением в Дарницком районе столицы.
Предварительно, загорелся пожар между жилым домом и учебным заведением в Дарницком районе Киева17 июля 2024, 20:22 • 33561 просмотр
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