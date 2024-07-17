Кличко сообщил, что спасатели не обнаружили возгорания на месте вызова, однако осмотр микрорайона продолжается

В Киеве спасатели не обнаружили на месте вызова в Дарницком районе возгорания после сбития вражеского БпЛА. Впрочем, обследование микрорайона продолжается. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Напомним

Ранее Виталий Кличко информировал о возможном возгорании между жилым домом и учебным заведением в Дарницком районе столицы.

Предварительно, загорелся пожар между жилым домом и учебным заведением в Дарницком районе Киева