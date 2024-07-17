Киев • УНН
В Дарницком районе Киева между жилым домом и учебным заведением возник пожар, повлекший выезд на место происшествия соответствующих служб.
Предварительно, в Дарницком районе столицы зафиксировано возгорание между жилым домом и учебным заведением. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В Дарницком районе, по предварительной информации, возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место
Добавим
По информации от КГВА, из-за воздушной атаки на Киев в Дарницком районе столицы, предварительно, было зафиксировано падение обломков. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.
Напомним
Ранее мэр столицы сообщал, что в Киеве были активированы системы противовоздушной обороны из-за взрывов, прогремевших на левом берегу города.
В Киеве работают силы ПВО - Кличко17 июля 2024, 20:06 • 34639 просмотров