Предварительно, в Дарницком районе столицы зафиксировано возгорание между жилым домом и учебным заведением. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Дарницком районе, по предварительной информации, возгорание между жилым домом и учебным заведением. Подразделения направляются на место - проинформировал Виталий Кличко.

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По информации от КГВА, из-за воздушной атаки на Киев в Дарницком районе столицы, предварительно, было зафиксировано падение обломков. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.

Напомним

Ранее мэр столицы сообщал, что в Киеве были активированы системы противовоздушной обороны из-за взрывов, прогремевших на левом берегу города.

В Киеве работают силы ПВО - Кличко