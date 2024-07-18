Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях рф за сутки: 1130 военных, 7 танков, 12 ББМ, 54 артсистемы. Общие потери рф с начала войны достигли 563640 человек.
За минувшие сутки рф потеряла 1130 человек личного состава. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери россиян за период с 24.02.22 по 18.07.24:
- Личный состав: 563640 (+1130).
- Танки: 8245 (+7).
- Бронированные боевые машины: 15883 (+12).
- Артиллерийские системы: 15465 (+54).
- РСЗВ: 1120.
- Средства ППО: 893.
- Самолеты: 361.
- Вертолёты: 326.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 12274 (+50).
- Крылатые ракеты: 2398.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 20833 (+92).
- Специальная техника: 2593 (+7).
Данные уточняются.
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