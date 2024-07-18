На фронте произошло 118 боестолкновений. Враг больше всего концентрировал свои усилия на Покровском и Торецком направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

С начала суток зафиксировано 118 боевых столкновений, противник нанес 43 авиаудара (применил 58 КАБов) и 605 ударов дронами-камикадзе, совершил 3230 обстрелов позиций наших войск - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: ВСУ отбили 16 атак оккупантов. 11 из них - возле Глубокого, остальные - в районе Волчанска.

На Купянском: Защитники отбили 10 атак противника в районах Песчаного, Берестового, Андреевки и Синьковки.

На Лиманском: террористы совершили 6 безуспешных штурмов в направлениях Грековки, Макеевки, Тернов и Торского.

На Северском: агрессоры понесли потери при 7 попытках штурма вблизи Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском: вражеские силы пытались 4 раза атаковать украинские войска. Поэтому до сих пор продолжается один бой возле Андреевки, а все остальные атаки были отбиты.

На Торецком: ВСУ отбили 23 атаки захватчиков, однако один бой еще продолжается. Все усилия враг сегодня направил в районы Северного и Нью-Йорка.

На Покровском: оккупанты совершили 24 попытки атаковать Защитников. Следовательно, концентрировали усилия у Новоалександровки и Новоселовки Первой.

На Кураховском: противник совершил 12 вражеских атак вблизи Георгиевки, Парасковиевки и Красногоровки. По информации, продолжается бой возле последней, а все остальные попытки противника продвинуться вперед остановлены.

На Времовском: произошло 3 боестолкновения. ВСУ остановили врага в районах Константиновки и Новодаровки.

На Ореховском: Защитники отражали 7 вражеских атак на направлениях Вербово - Малая Токмачка и Нестерянка - Новоандреевка. По данным, 6 атак отбито, еще 1 - продолжается.

На Приднепровском: подразделения украинских войск отбили 3 атаки противника на левобережье Днепра.

Генштаб: На фронте произошло 86 боестолкновений. Враг сегодня был активным на Покровском и Кураховском направлениях