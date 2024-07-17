Генштаб: На фронте произошло 86 боестолкновений. Враг сегодня был активным на Покровском и Кураховском направлениях

На передовой произошло 86 боевых столкновений. Террористы сегодня были активными на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, а также 46 авиаударов, сбросив 82 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 417 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: противник 5 раз атаковал неподалеку Волчанска и Глубокого.

На Купянском: оккупанты 9 раз штурмовали в районах Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Андреевки. ВСУ отбили 6 атак, еще 3 - пока продолжаются.

На Лиманском: захватчики 6 раз безуспешно атаковали неподалеку Невского и Макеевки.

На Северском: террористы наступали в районах Верхнекаменского, Северного и Переездного. ВСУ остановили 8 атак, еще одно боевое столкновение продолжается.

На Краматорском: продолжается 2 боевых столкновения вблизи Клещеевки.

На Торецком: вражеские силы 7 раз атаковали возле Северного, Торецка и Нью-Йорка. Защитники остановили 6 атак, одна атака - продолжается.

На Покровском: противник 19 раз пытался прорвать оборону украинских войск неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Прогресс и Новоселовка Первая. Сейчас продолжаются еще 3 боевых столкновения.

На Кураховском: 17 раз захватчики атаковали возле Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Сейчас еще продолжаются 2 боевых столкновения.

На Времовском: террористические силы агрессора осуществили наступательные действия неподалеку Водяного и Константиновки. Впрочем, во время 2 боевых столкновений - потерпели неудачу.

На Приднепровском и Ореховском: попытки противника штурмовать Защитников были безуспешны.

Генштаб о ситуации на фронте: больше всего вражеских атак на Покровском направлении, кроме того оккупанты стали активнее на Кураховском