Генштаб: На фронте произошло 86 боестолкновений. Враг сегодня был активным на Покровском и Кураховском направлениях
Киев • УНН
Состоялось 86 боевых столкновений на разных участках фронта, причем наибольшую активность противник проявлял на Покровском и Кураховском направлениях, применяя ракетные удары, авиацию и беспилотники, а украинские войска отражали многочисленные атаки.
На передовой произошло 86 боевых столкновений. Террористы сегодня были активными на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Добавим
российские захватчики нанесли по территории Украины три ракетных удара, а также 46 авиаударов, сбросив 82 КАБа. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 417 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам
Ситуация на направлениях
На Харьковском: противник 5 раз атаковал неподалеку Волчанска и Глубокого.
На Купянском: оккупанты 9 раз штурмовали в районах Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Андреевки. ВСУ отбили 6 атак, еще 3 - пока продолжаются.
На Лиманском: захватчики 6 раз безуспешно атаковали неподалеку Невского и Макеевки.
На Северском: террористы наступали в районах Верхнекаменского, Северного и Переездного. ВСУ остановили 8 атак, еще одно боевое столкновение продолжается.
На Краматорском: продолжается 2 боевых столкновения вблизи Клещеевки.
На Торецком: вражеские силы 7 раз атаковали возле Северного, Торецка и Нью-Йорка. Защитники остановили 6 атак, одна атака - продолжается.
На Покровском: противник 19 раз пытался прорвать оборону украинских войск неподалеку населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Прогресс и Новоселовка Первая. Сейчас продолжаются еще 3 боевых столкновения.
На Кураховском: 17 раз захватчики атаковали возле Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Сейчас еще продолжаются 2 боевых столкновения.
На Времовском: террористические силы агрессора осуществили наступательные действия неподалеку Водяного и Константиновки. Впрочем, во время 2 боевых столкновений - потерпели неудачу.
На Приднепровском и Ореховском: попытки противника штурмовать Защитников были безуспешны.
Генштаб о ситуации на фронте: больше всего вражеских атак на Покровском направлении, кроме того оккупанты стали активнее на Кураховском16 июля 2024, 13:54 • 33454 просмотра