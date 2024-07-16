Генштаб о ситуации на фронте: больше всего вражеских атак на Покровском направлении, кроме того оккупанты стали активнее на Кураховском

С начала суток произошло 65 боевых столкновений. Наибольшее количество атак на Покровском направлении, а кроме того враг стал активнее на Кураховском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

"Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Зато Силы обороны Украины срывают коварные планы врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике. Всего с начала суток произошло 65 боевых столкновений", - говорится в сводке.

По данным Генштаба, вместе с тем, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли 12 авиаударов с использованием 25 КАБов. Целили в районы украинских населенных пунктов Липцы, Волчанск, Ветеринарное, Старица и Волчанские Хутора, что на Харьковщине.

Кроме того, на Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска и Глубокого.

На Купянском направлении враг совершил восемь штурмовых действий неподалеку Степной Новоселовки, Песчаного, Синьковки, Берестового и Андреевки. Шесть боев закончились, еще два - продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи Невского и Макеевки. Украинские защитники отбили четыре атаки, еще одна - продолжается.

На Северском направлении в течение дня враг семь раз атаковал в районах Верхнекаменского, Переездного и Северного. Наши воины шесть штурмов отбили, еще одно боестолкновение - продолжается.

На Краматорском направлении захватчики пять раз осуществляли штурмовые действия. Силы обороны остановили две атаки россиян вблизи Опытного и Часового Яра, еще три атаки продолжаются в районе Клещеевки.

На Торецком направлении противник атаковал шесть раз неподалеку от Северного, Торецка и Нью-Йорка. Четыре боя завершились без успеха для оккупантов, еще два - продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили наибольшее количество попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиновое, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Уманское. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили девять атак, пять боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг стал активнее - 12 раз атаковал вблизи Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки. Восемь боев завершены, четыре - продолжаются.

На Времовском направлении оккупанты дважды атаковали позиции наших войск возле Водяного. В результате боестолкновений россияне потерпели неудачу.

На Ореховском направлении противник пытался прорвать украинскую оборону возле Малой Токмачки и Новоандреевки - успеха не имел.

Стоит отметить, что на других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

Генштаб: На фронте произошло 110 боестолкновений. Враг был активен на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях