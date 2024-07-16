На фронте произошло 110 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

В течение суток противник нанес по территории Украины 63 авиационных удара (задействовал, в частности, 102 КАБы), использовал для поражения 373 дроны-камикадзе. Осуществил 3101 обстрел по позициям наших войск и населенным пунктам - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: враг 16 раз атаковал неподалеку Глыбокого и Волчанска. Кроме того, 3 боевых столкновения продолжаются возле Волчанска.

На Купянском: террористы 4 раза пытались продвинуться неподалеку Стельмаховки и Петропавловки. ВСУ отбили 2 атаки, другие бои продолжаются.

На Лиманском: захватчики 5 раз атаковали в районах Невского и Тернов. Сейчас продолжаются 3 боевых столкновения, все остальные - Защитники остановили.

На Северском: оккупанты 6 раз атаковали в районах Белогоровки, Раздоловки, Верхнекаменского и Спирного. На данный момент продолжается один бой.

На Краматорском: зафиксировано 6 боевых столкновений. ВСУ отбили 5 атак противника в районах Григорьевки и Часового Яра. Продолжается бой возле Часового Яра.

На Торецком: ВСУ отбили 12 атак врага вблизи Северного и Нью-Йорка. Семь атак потерпели неудачу, остальные - еще продолжаются.

На Покровском: противник 31 раз пытались вклиниться в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Яснобродовка. Сейчас Защитники отбили 23 атаки, но 8 боестолкновений продолжаются.

На Кураховском: враг 14 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявил в районе Красногоровки и Парасковиевки. Сейчас продолжаются 2 атаки у Парасковиевки.

На Времовском: Силы обороны отражали 7 атак противника вблизи Водяного, Константиновки и Макаровки, два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском: захватчики провели 3 штурмовые действия в районе Малой Токмачки и Новоандреевки. Все они были остановлены ВСУ.

На Приднепровском: противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. ВСУ отбили 3 штурма вражеской пехоты.

На Покровском направлении больше всего боестолкновений за сегодня, вблизи Волчанска продолжается шесть боев - Генштаб