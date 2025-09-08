Украинский лидер по производству дронов построит завод в Британии
Компания "Укрспецсистемс" построит завод дронов в Великобритании с инвестициями 200 миллионов фунтов, запуск производства запланирован на начало 2026 года. Проект создаст до 500 рабочих мест и обеспечит доступ к современным технологиям для британских Вооруженных сил.
Компания ООО "Укрспецсистемс" (Ukrspecsystems) построит в Великобритании завод по производству дронов, серийный выпуск которых планируют начать в начале 2026 года. Об этом информирует издание UK Defence Journal, передает УНН.
Детали
Крупнейший в Украине производитель беспилотников "Укрспецсистемс" (Ukrspecsystems) анонсировал программу инвестиций в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (около 225 988 млн евро) в Восточной Англии.
Она включает новый завод площадью 11 тыс. м² в Милденхолле, а также испытательный и учебный полигон в Элмсетте, графство Саффолк.
Ожидается, что проект создаст до 500 рабочих мест и возможностей для обучения во всем регионе
Прием на работу британских специалистов начнется в конце этого года. Производство дронов планируется начать в начале 2026 года.
Министр оборонных закупок Великобритании Мария Игл отметила, что Лондон признает передовые возможности украинских беспилотных летательных аппаратов.
Сотрудничество с украинскими производителями обеспечит доступ к современным технологиям и укрепит обороноспособность британских Вооруженных сил и их партнеров
Украинская компания Ukrspecsystems была создана в 2014 году и специализируется на разработке и производстве беспилотных авиационных комплексов для военных целей. В частности, компания выпускает дроны "Shark" и PD-2.
Компания также предоставляет полный спектр услуг по подготовке и поддержке операторов.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард. Стороны обсудили увеличение инвестиций в украинское производство дронов и совместные оборонные проекты.
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква призвал Норвегию инвестировать в производство дронов и вооружения в Украине. Это рассматривается как вклад в безопасность Европы и гарантия сильной украинской армии.
Украина достигла показателя в 60% отечественного производства вооружения. Создается совместный завод с Данией для производства компонентов ракет и дронов.
