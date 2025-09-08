Украинский лидер по производству дронов построит завод в Британии

Компания "Укрспецсистемс" построит завод дронов в Великобритании с инвестициями 200 миллионов фунтов, запуск производства запланирован на начало 2026 года. Проект создаст до 500 рабочих мест и обеспечит доступ к современным технологиям для британских Вооруженных сил.