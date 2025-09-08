$41.350.00
Украинский лидер по производству дронов построит завод в Британии

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Компания "Укрспецсистемс" построит завод дронов в Великобритании с инвестициями 200 миллионов фунтов, запуск производства запланирован на начало 2026 года. Проект создаст до 500 рабочих мест и обеспечит доступ к современным технологиям для британских Вооруженных сил.

Украинский лидер по производству дронов построит завод в Британии

Компания ООО "Укрспецсистемс" (Ukrspecsystems) построит в Великобритании завод по производству дронов, серийный выпуск которых планируют начать в начале 2026 года. Об этом информирует издание UK Defence Journal, передает УНН.

Детали

Крупнейший в Украине производитель беспилотников "Укрспецсистемс" (Ukrspecsystems) анонсировал программу инвестиций в размере 200 миллионов фунтов стерлингов (около 225 988 млн евро) в Восточной Англии.

Она включает новый завод площадью 11 тыс. м² в Милденхолле, а также испытательный и учебный полигон в Элмсетте, графство Саффолк.

Ожидается, что проект создаст до 500 рабочих мест и возможностей для обучения во всем регионе

- пишет издание.

Прием на работу британских специалистов начнется в конце этого года. Производство дронов планируется начать в начале 2026 года.

Министр оборонных закупок Великобритании Мария Игл отметила, что Лондон признает передовые возможности украинских беспилотных летательных аппаратов.

Сотрудничество с украинскими производителями обеспечит доступ к современным технологиям и укрепит обороноспособность британских Вооруженных сил и их партнеров

- сказала она.

Украинская компания Ukrspecsystems была создана в 2014 году и специализируется на разработке и производстве беспилотных авиационных комплексов для военных целей. В частности, компания выпускает дроны "Shark" и PD-2.

Компания также предоставляет полный спектр услуг по подготовке и поддержке операторов.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард. Стороны обсудили увеличение инвестиций в украинское производство дронов и совместные оборонные проекты.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква призвал Норвегию инвестировать в производство дронов и вооружения в Украине. Это рассматривается как вклад в безопасность Европы и гарантия сильной украинской армии.

Украина достигла показателя в 60% отечественного производства вооружения. Создается совместный завод с Данией для производства компонентов ракет и дронов.

Вита Зеленецкая

