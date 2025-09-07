Зеленский: Украина должна нарастить производство дронов-перехватчиков до уровня массированных атак РФ в 300-400 "шахедов"
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина должна производить 300-400 дронов-перехватчиков, чтобы соответствовать количеству Shahed, которые использует Россия. По его словам, потенциал для этого есть, и финансирование обеспечивается.
Россия во время массированных атак использует 300-400 дронов-камикадзе Shahed, поэтому производство украинских беспилотников-перехватчиков должно достичь аналогичных показателей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении в воскресенье, 7 сентября, передает УНН.
Конечно, не все пока сбивается и нужно еще дополнительно усиливать нашу противовоздушную оборону. Это приоритетная задача. Россияне держат количество шахедов в массированных ударах на уровне 300-400 за один такой удар. Наши перехватчики должны выйти на соответствующий показатель
По словам Владимира Зеленского, реально потенциал производства есть. Финансы и контракты обеспечиваются.
"Необходимо масштабирование соответствующих подразделений. Спасибо всем, кто в силах обороны выполняет эту задачу. И спасибо всем, кто помогает каждому. Каждому волонтеру, каждой компании. Развивать эту технологию перехватчиков, внедрять ее, тренировать экипажи. Все это – спасать жизни людей", - подчеркнул президент.
Напомним
Президент Владимир Зеленский сообщил, что за время этой войны Украина уже достигла важного показателя: почти 60% вооружения, которое получают украинские воины, производится отечественными предприятиями.
Зеленский и глава МИД Швеции обсудили инвестиции в дроны и оборонные проекты05.09.25, 15:15 • 2884 просмотра